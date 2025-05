Cybersecurity e reputazione digitale, a Città Studi un workshop per imprese e cittadini VIDEO

La sicurezza informatica è oggi una priorità per imprese, istituzioni e cittadini. Per approfondire i rischi e le soluzioni legate alla protezione dei dati e della reputazione online, Città Studi Biella, in collaborazione con il Dipartimento di Management “Valter Cantino” di UniTo e nell’ambito del progetto di Public Engagement CUBITO, organizza il workshop “Cyber security: come proteggere i tuoi dati e la tua reputazione”, in programma martedì 4 giugno 2025, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Aula 100 della Palazzina universitaria (corso Pella 2B, Biella).

L’evento, aperto al pubblico e gratuito, riunisce figure di primo piano del panorama nazionale della cybersecurity – tra cui esperti Clusit, rappresentanti delle forze dell’ordine, aziende del settore IT e mondo accademico – per offrire una panoramica concreta e accessibile sulle minacce informatiche e sulle migliori pratiche di prevenzione.

“Continuano gli incontri nell’ambito del Progetto CUBITO su temi specifici – dichiara Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi –. Abbiamo scelto di dedicare un workshop al tema della cybersecurity perché oggi rappresenta una sfida trasversale che riguarda tutti: cittadini, imprese, istituzioni. In collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’ordine, insieme a esperti di settore e del mondo accademico, affronteremo gli scenari attuali e gli strumenti a disposizione per difendersi da questo tipo di attacchi. Si parlerà delle diverse declinazioni della sicurezza in rete: dal cyberbullismo alle truffe chiamate phishing, fino agli attacchi hacker alle aziende. L’incontro non si rivolge solo alle imprese, ma a tutte le persone che si interfacciano agli strumenti tecnologici, con l’obiettivo di trasmettere conoscenze utili per affrontare e arginare fenomeni che ormai toccano la vita quotidiana di tutti”.

L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare su un tema oggi più che mai attuale: la difesa dei dati personali e aziendali, dei sistemi informatici e della reputazione digitale. Il workshop si rivolge a imprenditori, professionisti, studenti e cittadini interessati ad acquisire competenze e strumenti per affrontare in modo consapevole i rischi del cyberspazio, anche alla luce delle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Elena Scalfaro, Prefetto di Biella, Delia Bucarelli, Questore della Provincia di Biella, Marco Giacometti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, e Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Biella. Seguiranno gli interventi degli esperti moderati da Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi. Gabriele Faggioli, Presidente Onorario del Clusit, offrirà un’analisi dell’evoluzione della cybersecurity nello scenario italiano e internazionale, presentando i dati più aggiornati raccolti dal Clusit e dall’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano.

Martino Brunetti, Vice Questore Aggiunto di Torino, porrà invece l’accento sul ruolo cruciale del fattore umano nella sicurezza informatica, evidenziando come consapevolezza e comportamento individuale rappresentino elementi fondamentali nella prevenzione delle minacce. L’intervento congiunto di Roberto Pozzuolo e Daniele Bongianino, professionisti di Centrico, sarà dedicato alle architetture e soluzioni di sicurezza informatica per le aziende, con un focus su firewall, crittografia, sistemi di rilevamento delle intrusioni e protezione da malware.

Gian Paolo Buffon, IT Manager dell’azienda Chiorino SpA, porterà una testimonianza diretta su come le imprese manifatturiere affrontano concretamente la cybersecurity, tra criticità operative e strategie adottate. Infine, Mauro Alovisio, docente dell’Università di Torino, affronterà il tema delle responsabilità – sia organizzative che individuali – nei nuovi scenari digitali dominati dall’intelligenza artificiale, evidenziando anche il ruolo strategico della formazione. L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato a domande e approfondimenti, per permettere al pubblico di confrontarsi direttamente con i relatori.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria tramite il modulo online disponibile al link: 👉 https://forms.gle/jTdc6ikvhLLUQk5HA