Biella Estate, tra gli eventi clou la 10° edizione di Bolle di Malto: “Anno di svolta per realizzare il salone della birra”

La rassegna 2025 di Biella Estate vedrà tra gli eventi clou in programma anche la decima edizione di Bolle di Malto.

Così, al termine della conferenza stampa di presentazione del calendario degli appuntamenti, Chiara Maiorana, presidente dell'associazione Cortocircuito (ente organizzatore della nota manifestazione), ha condiviso ai nostri taccuini alcune novità della kermesse dedicata alla birra, in programma dal prossimo 25 agosto al 1° settembre.

“Il pubblico, biellese e non, conosce e apprezza ciò che rappresenta Bolle di Malto. Allo stesso modo, tutti noi sentiamo l'impegno e la responsabilità di realizzare sempre qualcosa di inedito e suggestivo ogni anno. Il programma sarà ampliato e si racconterà l'enogastronomia nazionale, insieme alle bellezze del territorio, in chiave moderna e originale”.

Gli ingredienti per un grande evento sono ormai noti: incontri culturali e culinari, uniti a concerti, stand di birra artigianale e street food, sempre di scena in piazza Martiri. “Per Bolle di Malto è un anno di svolta: sarà un'edizione rinnovata con l'obiettivo di porre quelle basi che si avvicinano al nostro sogno, dar vita ad un salone italiano dedicato alla birra. Siamo pronti a realizzarlo, così come incrementare la promozione e la narrazione della bellezza che il nostro meraviglioso territorio esprime e rappresenta”.