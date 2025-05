Tre mesi di eventi, spettacoli, musica e sport: ecco il calendario di Biella Estate 2025

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il ricco e articolato programma di Biella Estate 2025: un ampio calendario che spazia dai grandi eventi alle iniziative delle associazioni del territorio pensate per coinvolgere tutte le generazioni con particolare attenzione ai giovani. L’avvio ufficiale è previsto questa settimana con la Notte Rosa, evento collaterale alla 19° tappa del Giro d’Italia con la partenza da Biella venerdì 30 maggio. Da lì in poi, la città sarà attraversata da un fitto susseguirsi di appuntamenti che rappresentano ormai una tradizione consolidata dell’estate biellese che durerà fino al mese di settembre.

Tra gli eventi più amati e attesi Bolle di Malto che festeggia i dieci anni, l’Oropa Music Festival che a settembre ospiterà musicisti di fama mondiale, il RallyLANA, Bielladanza, il ritorno del Reload Sound Festival che porterà a Biella musica dal vivo, giovani talenti e grandi ospiti del panorama musicale.

Non mancheranno, poi, gli appuntamenti organizzati nei quartieri e le performance delle bande musicali dell’ANBIMA che animeranno la città con la loro energia e tradizione.

Tra le novità spicca il passaggio della Vuelta (il Giro ciclistico spagnolo) il 23 agosto, lo Streeat Food Truck Festival previsto nel primo weekend di giugno al parco Kennedy e il Festival dedicato ai Giovani, organizzato in sinergia con le istituzioni pubbliche e private del territorio che verrà presentato nei dettagli nei prossimi giorni.

Il cartellone si completa con un’ampia offerta di spettacoli, concerti, mercatini e iniziative culturali che accompagneranno cittadini e turisti lungo tutta la stagione estiva, portando Biella ancora una volta in vetrina a livello nazionale e internazionale.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, che ha aperto la conferenza stampa, ha dichiarato: “Biella Estate 2025, un calendario vivace e variegato di iniziative che animeranno la città nei mesi estivi con proposte culturali, musicali, enogastronomiche e sportive pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Tra l’attesa di rassegne ormai di tradizione e iniziative nuove infatti il cartellone ha un’ampia offerta di spettacoli. Ringrazio Edoardo Maiolatesi con tutta la giunta che ha reso possibile la realizzazione di questo calendario e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi alle iniziative a auguro buona estate”.

A sottolineare il valore del programma è l’assessore agli Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi, che ha commentato: “Sulla scia degli eventi già vissuti dall’inizio dell’anno a partire dal Capodanno per proseguire con la riorganizzazione della Folle Notte e la straordinaria Adunata degli Alpini, Biella entrerà nel vivo del ricco calendario di eventi e manifestazioni dell’estate mantenendo alto l’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini. Abbiamo lavorato a lungo e con cura per costruire il calendario di Biella Estate 2025 che fosse il più possibile completo, evitando sovrapposizioni tra gli eventi e puntando su un’offerta ampia ed eterogenea. Il 2025 rappresenta davvero un record, sia in termini di grandi eventi di richiamo, che di quelle numerose manifestazioni più piccole ma fondamentali, che costituiscono l’anima del nostro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le decine di associazioni che mantengono viva e partecipata la nostra città, il Sindaco Marzio Olivero e i colleghi di giunta impegnati nell’organizzazione delle iniziative estive che hanno permesso di rendere il programma ancora più completo, attrattivo e ricco di opportunità per tutti”.

Sulla stessa linea d'onda gli assessori Giacomo Moscarola e Anna Pisani: “La sinergia tra amministratori è totale e ha contribuito a realizzare un programma variegato e ricco di appuntamenti che guardano anche al commercio e allo sport. Segnaliamo, infatti, la Notte Bianca prevista il prossimo 4 luglio, con perfomance itineranti (musica e danza ndr) per le vie del centro e una sfilata di moda in piazza Vittorio Veneto, presentata dal presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti. Per l'occasione, saranno indossati capi e accessori dei nostri commercianti. A livello sportivo, invece, sono in previsione eventi di caratura nazionale, con diverse gare in calendario, volte a valorizzare il nostro patrimonio impiantistico”.

Di seguito il programma completo.

MAGGIO

venerdì 30 maggio

NOTTE ROSA

Piazza Duomo, dalle 19

GIUGNO

3 e 4 giugno

WILD YOUNG FESTIVAL – FESTIVAL DEI GIOVANI

Palazzo Ferrero, dalle ore 9 alle 19

a cura Associazione Stile Libero

info: https://www.palazzoferrero.it/

Venerdì 6 giugno

GIORNATA DELL’ARTE E DELLA CREATIVITA’ STUDENTESCA 2025 – FESTIVAL DEI GIOVANI

Fondazione Pistoletto Cittadellarte, dalle ore 12

a cura Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus

info: www.cittadellarte.it

6, 7 e 8 giugno

STREEAT FOOD TRUCK FESTIVAL

Parco Kennedy

6 giugno dalle ore 18

7 e 8 giugno dalle ore 11.00

a cura Barley Arts srl

Sabato 7 giugno

FIERA LETTERARIA BIELLESE QUARTA EDIZIONE

Piazza Vittorio Veneto

a cura Orizzonti Creativi APS ETS

Sabato 7 giugno

20°GOMITOLO DI LANA MEETING INTERNAZIONALE

Atletica secondo il calendario FIDAL Nazionale

presso Stadio V. Pozzo

ASD BUGELLA SPORT

info: bugellasport@gmail.com

Sabato 7 giugno

STRABIELLA 2025

Corsa podistica non competitiva

Percorso di 6 Km vie cittadine

a cura di Comitato CRI Biella

info: biella@cri.it

Sabato 7 e domenica 8 giugno

CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI PATTINAGGIO ARTISTICO

presso Palapajetta

a cura di UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTESE APS

Info: piemonte@uisp.it

Sabato 7 e domenica 8 giugno

5° MEMORIAL LORENZO MAZZIA

Torneo di calcio riservato alla categoria under 14

presso Centro Sportivo Comunale 53° Fanteria

a cura di A.S. Vecchie Glorie Biellese 1902

info: vgbiellese1902@libero.it

Da sabato 7 al 12 giugno

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA AICS 2025

presso Biella Forum

a cura di AICS Comitato Provinciale Biella APS

Info:sport@aicsbiella.it

Domenica 8 giugno

MEMORIAL LEONE a favore della Banca del Giocattolo

Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 11

a cura Associazione Banca del Giocattolo

Domenica 8 giugno

FESTIVAL ITER VOCIS

Associazione Cori Piemontesi

Santuario di Oropa

Dal 14 al 22 giugno

FESTA PATRONALE DI S. QUIRICO

Sabato 14 giugno ore 19 apertura stand gastronomici a seguire serata musicale con Radio Rock

Domenica 15 giugno ore 10.30 S. Messa per anniversario matrimoni, ore 19 apertura stand gastronomici a seguire serata danzante con Claudio Serotti

Giovedì 19 giugno ore 19 apertura stand gastronomici, 19.30 corsa della Bertamelina, a seguire intrattenimento musicale

Venerdì 20 giugno concerto Fanfara Alpina Valle Elvo e Coro Noi Cantando in piazza XXV Aprile organizzato dal Gruppo Alpini sez. di Chiavazza

Sabato 21 giugno ore 19 apertura stand gastronomici a seguire serata musicale

Domenica 22 giugno ore 19 apertura stand gastronomici a seguire serata danzante con Paolino e Alessia

Presso Teatro Parrocchiale Chiavazza, via Firenze 3.

A cura del Comitato Carnevale Benefico Chiavazzese

Info: 339 3248474

Sabato 14 giugno

XX ANNIVERSARIO DEL BIELLA GOSPEL CHOIR

Concerto dedicato all’Associazione Maria Bonino

Chiesa di S. Nicola, ore 21

a cura Biella Gospel Choir

Sabato 14 e domenica 15 giugno

CHE FATICA LA VITA DA BOMBER CUP

Torneo di calcio giovanile internazionale, con la partecipazione di squadre professioniste italiane ed europee

presso Stadio V. Pozzo

A cura di Milo4 s.r.l.

Info: info@chefaticalavitadabomber.it

Sabato 14 giugno

FESTIVAL DELLE IDENTITA’ TRA PIEMONTE E SARDEGNA

Concerto Coro di Elmas (Cagliari)

Basilica di S. Sebastiano, ore 21

A cura Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe

info@sunuraghe.it

Domenica 15 giugno

FESTA SARDA SA DIE DE SA SARDIGNA XXVIII edizione

Missa Majore - Basilica di S. Sebastiano, ore 9

Area di Nuraghe Chervu, ore 11

A cura Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe

Domenica 15 giugno

CONCERTO DEI FIATI DELLA CHROMATIC CHAMBER ORCHESTRA

“Il genio di Mozart: La Gran Partita per Soli Fiati”

Piazza Vittorio Veneto, ore 17

a cura del FAI delegazione di Biella

Venerdì 20 e sabato 21 giugno

14° RALLY LANA STORICO

a cura Veglio 4x4 A.S.D.

Sabato 21 giugno

FESTA AUTOTRASPORTATORI

Piazza Silvio Cerruti, dalle ore 8

a cura Associazione Collegio S. Antonio Abate Biella

Sabato 21 giugno

HARMONIE BIELLESI – Concerto per la “Festa della musica”

Sinfonia n.38 in Re Maggiore di Mozart e la Sinfonia n.1 di Beethoven in Do Maggiore.

Chiesa di S. Sebastiano, ore 21

A cura Chromatic Chamber Orchestra

Sabato 21 giugno

CONIFER – FESTIVAL DEI GIOVANI

Tornei sportivi, talk e dj set

Città Studi, dalle 14

a cura Associazione Bi Young

Programma e info: www.conifer.it

Sabato 21 e domenica 22 giugno

MOTORADUNO MOTO D’EPOCA 24° EDIZIONE

Giardini Zumaglini

a cura Motoclub P. Perazzone F. Cavallini 1972



Da Venerdì 21 a lunedì 23 giugno 25

VITA DA NUMERI UNO PROJECT

Stage portieri

presso Centro Sportivo Comunale 53° Fanteria

a cura di ASD events & Sport

Info:events.sportbiella@gmail.com

Mercoledì 25 giugno

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Salussola, Gaglianico e Ponderano

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it

Sabato 27 giugno

VIA DELLEANI IN FESTA

a cura Parrocchia S. Biagio

Sabato 28 giugno

BIELLADANZA – DANZARE GLI SPAZI

dalle 17.30 Performance in urbana da piazza V. Veneto fino a Piazza De Agostini (fianco Biblioteca Civica), con spettacolo finale “In C” - coreografia di Sasha Waltz con i danzatori di pratiche di slancio alle ore 19.

a cura Art’è Danza A.S.D.

info: https://www.opificiodellarte.it/

Sabato 28 giugno

BIWILD MUSIC FESTIVAL – FESTIVAL DEI GIOVANI

Città Studi, dalle ore 16

a cura Associazione Stile Libero e Fondazione Biellezza

Domenica 29 giugno

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE

a cura Ente Manifestazioni Biella Riva

info: manifestazioniriva@gmail.com

Domenica 29 giugno

FESTIVAL ITER VOCIS

Santuario di Oropa

LUGLIO

Mercoledì 2 luglio

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Zimone e Occhieppo Inferiore

via Battistero, ore 21

A cura di ANBIMA Biella

info: presidenza.biella@anbima.it

Mercoledì 9 luglio

MUSICA IN PIAZZA: Concerto della Società Musicale G. Verdi

Palazzo Gromo Losa, ore 21

A cura di ANBIMA Biella

info: presidenza.biella@anbima.it

Venerdì 4 luglio

NOTTE BIANCA

Piazza Vittorio Veneto

Venerdì 4 e sabato 5 luglio

STREET ART RIVA FESTIVAL - 13A edizione

Piazza del Monte, Piazza S. Giovanni Bosco e Via Italia, dalle ore 20.30

A cura di Ente Manifestazione Biella Riva

Info: manifestazioniriva@gmail.com

Sabato 5 luglio

GIOVANI IN SCENA: Spettacolo degli allievi di Biella Danza

Piazza De Agostini (fianco Biblioteca Civica), ore 21.30

a cura Art’è Danza A.S.D.

info: https://www.opificiodellarte.it/

Venerdì 11 e sabato 12 luglio

TROFEO BRACCO

Stadio Vittorio Pozzo

a cura Giovanni Bracco A.S.D.

Sabato 12 luglio

BOXE SOTTO LE STELLE

Intrattenimento pugilistico presso Piazza Cisterna

a cura di ASD Boxing Club Biella

Info:boxingclubbiella@tiscali.it

Domenica 13 luglio

GRAN FONDO BIELLA OROPA

manifestazione sportiva ciclistica

a cura di Asd Ucab 1925 Biella

Info: ucab1925@libero.it

Mercoledì 16 luglio

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Concerto delle bande musicali di Candelo e Valdengo

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it

Domenica 20 luglio

MOTOGIRO DEL BIELLESE

a cura Motoclub P. Perazzone F. Cavallini 1972

Mercoledì 23 luglio

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Roppolo e Donato

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it

Sabato 26 luglio

50°BIELLA OROPA

Gara podistica regionale

a cura di ASD Gac Pettinengo

Info: gacpettinengo@biellasport.net

Mercoledì 30 luglio

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Netro e Magnonevolo

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it



AGOSTO

Dal 14 al 17 agosto

RELOAD SOUND FESTIVAL

Parco Kennedy

Info: https://www.reloadsoundfestival.it/

Sabato 23 agosto

PASSAGGIO LA VUELTA

Tappa Venaria Reale - Novara

Dal 25 al 27 agosto

BOLLE DI MALTO OFF

Luoghi vari

Info: www.bolledimalto.it | info@bolledimalto.it

Dal 28 agosto al 1 settembre

BOLLE DI MALTO - RASSEGNA NAZIONALE BIRRE ARTIGIANALI

Piazza Martiri e Piazza 1° Maggio

Dal 28 al 30 agosto

BOLLE DI MALTO - SALONE ITALIANO DELLA BIRRA

Piazza Vittorio Veneto

a cura Associazione Corto circuito.

Info: www.bolledimalto.it | info@bolledimalto.it

SETTEMBRE

Mercoledì 3 settembre

MUSICA IN PIAZZA: Concerto delle bande musicali di Viverone e Masserano

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it

Dal 4 al 7 settembre

#FUORILUOGO – Festival Letterario della Città di Biella XI edizione

a cura di Associazione Fuoriluogo Biella

Info: www.fuoriluogobiella.it | info@fuoriluogobiella.it |

Mercoledì 10 settembre

MUSICA IN PIAZZA: Concerto della Biella Jazz Band

via Battistero, ore 21

a cura di ANBIMA Biella

Info: presidenza.biella@anbima.it

Giovedì 11 settembre

OROPA MUSIC FESTIVAL

Concerto di apertura presso Basilica Antica Oropa

a cura Peace Orchestra Project Foundation

info@peaceorchestraproject.com

Sabato 13 settembre

HARMONIE BIELLESI - Concerto per soli archi della Chromatic Chamber Orchestra

Chiesa di S. Sebastiano, ore 21

Domenica 14 settembre

CORSA DELLA SPERANZA 2025

a cura del Fondo Edo Tempia

Info: info@fondazionetempia.org

Domenica 14 settembre

OROPA MUSIC FESTIVAL

Concerto Gran Galà presso Palazzo La Marmora, Biella

a cura Peace Orchestra Project Foundation

info@peaceorchestraproject.com

Sabato 20 settembre

STRACADA 2025

Marcia a passo libero non competitiva

a cura di Rotaract Club Biella

Info: biellarotaract@gmail.com

Domenica 21 settembre

GRANDE FESTA DEI BAMBINI

Giardini Zumaglini, dalle ore 9 alle 19

a cura Fondo Edo Tempia

Domenica 28 settembre

MERCATINO ANTIQUARIATO MINORE

a cura Ente Manifestazioni Biella Riva

Info: manifestazioniriva@gmail.com

Domenica 28 settembre

I° RIEVOCAZIONE DEL CIRCUITO MOTOCICLISTICO DI BIELLA 1939

Giardini Zumaglini, viale Matteotti e Piazza V. Veneto

a cura Motoclub P. Perazzone F. Cavallini 1972