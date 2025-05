Il Segreto dell'Alveare: il segreto della vita

Quando guardo un alveare immagino un piccolo mondo brulicante, dove ogni ape ha il suo compito.

Da poco ho scoperto che quando la regina, l'unica che dà vita e ordine, muore, quello che a noi può sembrare un momento di caos o di resa, non lo è per le api.

Le api non si arrendono.

Con un'intelligenza sorprendente, mettono in atto un piano speciale per conservare la specie.

Le api operaie scelgono alcune larve normali e le nutrono con la pappa reale, un cibo speciale. Queste larve cambiano: diventano più grandi, più forti e vivono molto più a lungo: una di loro diventerà l’ape regina!

La cosa incredibile è che tutte le api hanno lo stesso "codice" genetico all’inizio.

Non è la nascita a decidere chi sarà regina, ma come viene nutrita e curata.

Questa trasformazione salva l'alveare. La nuova regina porta ordine e nuova vita.

Questa meravigliosa e quasi incredibile realtà della natura mi ha fatto sorgere dei pensieri legati alla vita di tutti i giorni.

CHI NON HA MAI PROVATO UN SENSO DI VUOTO NELLA PROPRIA VITA?PER ESEMPIO QUANDO CI CAPITANO EVENTI IMPREVISTI AL LAVORO, IN FAMIGLIA OPPURE DIRETTAMENTE A NOI STESSI.



Mi ha fatto pensare a quante volte come coach, accompagno le persone a ritrovare (o trovare) la forza per cercare soluzioni alternative.

Allo stesso modo, nel percorso di crescita, come per l’ape un nutrimento specifico può trasformare chi sembra destinato a un ruolo marginale in una guida, così per la persona: Ascolto Attivo, tecniche specifiche, raggiungimento di un obiettivo, empatia, ppossono attuare la stessa trasformazione.

Questo mi ha fatto riflettere molto sulla vita quando ho scoperto questa storia dell'ape. Quante volte sottovalutiamo il potenziale inespresso delle persone, e in noi stessi, se non riceviamo il giusto sostegno?

Ho pensato a quanto spesso dalla crisi nasce un leader: a volte inaspettato.

Anche in famiglia, o nel lavoro, quando ci si unisce nei momenti difficili, quando ci si sostiene a vicenda, emerge una forza inaspettata.

La crisi può essere un terreno fertile per la nascita di nuove leadership anche temporanee, anche solo per gestire alcune situazioni particolari o momentanee. E spesso i leader sono le persone che appaiono più tranquille.

Le api ci insegnano che nei momenti difficili non serve disperarsi, occorre avere un piano e prendersi cura l'uno dell'altro.

La regina non nasce tale, viene aiutata a diventarlo.

Come coach, credo profondamente in questo: la leadership non sempre è un tratto innato, ma una capacità che può essere coltivata, nutrita, fatta emergere.

Le api ci mostrano che la leadership vera nasce dal bisogno, dalla cura e dal sostegno. Proprio come una famiglia, o un gruppo di lavoro, che si unisce per superare un momento difficile, l'alveare trova la sua forza nella collaborazione e nella capacità di far emergere una nuova guida.

Ricordiamoci che anche nelle nostre vite, il vero "leader" può nascere inaspettatamente, se solo siamo capaci di offrire il nutrimento emotivo e il sostegno di cui ha bisogno.

Nel lavoro possiamo aiutare i nostri collaboratori. Nella vita privata i nostri compagni, i nostri figli, le persone che amiamo. Possiamo anche diventare leader di noi stessi!!!

La leadership positiva è una capacità di trasformazione non sempre istintiva, che spesso va aiutata conoscendo alcune tecniche e accompagnata da coach esperti che ci sostengono nel raggiungimento del nostro obiettivo, grande o piccolo che sia.