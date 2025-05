Biella, quasi 500 visitatori per la mostra “The Opera! – Arie per un’eclissi” FOTO

Si è chiusa domenica 25 maggio con circa 500 visitatori la mostra “The Opera! – Arie per un’eclissi”, allestita nella Sala Seminari del Centro Congressi di Città Studi Biella. L’esposizione ha presentato al pubblico quindici costumi originali firmati Dolce&Gabbana, realizzati per l’omonimo film diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, che fonde lirica, cinema e moda in un’opera-musical innovativa e visionaria.

La mostra, organizzata da D-Wok, è stata ideata dagli stessi registi del film, Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, anche fondatori della società. L’azienda, che ha curato tutte le scenografie digitali del film, ha progettato l’esposizione valorizzando il forte impatto visivo e narrativo dei costumi di scena, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro creativo che unisce moda, teatro e cinema. A rendere ancora più significativa l’iniziativa è stato il contributo attivo degli studenti e delle studentesse italiani e internazionali del corso di laurea magistrale in “Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development” che hanno gestito volontariamente l’accoglienza dei visitatori durante i giorni di apertura. Con entusiasmo e professionalità, i ragazzi e le ragazze hanno raccontato al pubblico la genesi del film, il legame tra moda e narrazione visiva e il significato dell’allestimento, offrendo uno sguardo giovane e appassionato sul valore culturale del progetto.

Proprio in questo contesto, venerdì 23 maggio si è svolto con successo l’Open Day dedicato al nuovo percorso universitario: oltre 100 studenti e studentesse delle scuole superiori, provenienti da varie località d’Italia (Acqui Terme, Alba, Aosta, Arona, Biella, Bergamo, Torino, Ivrea, Molfetta, Monza, Novara, Pordenone, Roma, Salerno, Savona, Udine, Vercelli), hanno preso parte all’iniziativa – la maggior parte in presenza, altri collegati a distanza – partecipando alla presentazione del corso e visitando la mostra dei costumi. Un momento di confronto e orientamento che ha confermato l’interesse crescente verso i temi della moda, della creatività e della cultura d’impresa, elementi fondanti del nuovo progetto formativo.

L’evento – realizzato dall’Università di Torino - UniVerso in collaborazione con Città Studi – si inserisce in una più ampia strategia di rilancio culturale e accademico per il territorio biellese, che guarda al futuro anche attraverso l’innovazione tecnologica: sono già in fase di sviluppo nuovi laboratori immersivi e di realtà aumentata, che saranno messi a disposizione di studenti, imprese e istituzioni per favorire la contaminazione tra saperi, linguaggi e competenze.

Per maggiori informazioni: unibiella@cittastudi.org| 015 8551110