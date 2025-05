Biella, incidente con un'auto: un ciclista finisce in ospedale

È stato trasportato in ospedale il ciclista di circa 70 anni, rimasto ferito in un sinistro stradale con un'auto. È successo dopo le 11 di ieri, 25 maggio, tra via Rosselli e via Piacenza, a Biella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza, assieme agli agenti di Polizia Locale.

Questa mattina, poco prima delle 8, sempre a Biella, in viale Macallè, si è verificato un altro incidente, con tre mezzi coinvolti. Fortunatamente i conducenti sono rimasti indenni nell'impatto.