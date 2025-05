Strona & Arte, l'edizione 2025 si apre con la mostra dedicata a Fulvio Platinetti FOTO

Strona & Arte si apre con la mostra dedicata a Fulvio Platinetti, offrendo un'esperienza culturale coinvolgente che celebra l'arte e la creatività. La mostra rappresenta un omaggio all'artista, esponendo una selezione delle sue opere. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nel suo universo artistico, esplorando le tematiche e le tecniche che caratterizzano il suo lavoro.

Platinetti è stato un artista italiano nato a Tollegno il 28 febbraio 1928 e scomparso nel 2013. La sua carriera artistica è stata caratterizzata da una profonda introspezione e da una ricerca espressiva che ha privilegiato la solitudine come fonte di ispirazione. Si è formato alla scuola di Pippo Pozzi e ha iniziato a esporre nel 1951, ottenendo subito l'attenzione della critica. Il suo stile si colloca nell'ambito del Neorealismo del dopoguerra pur mantenendo una forte originalità e indipendenza espressiva. Le sue opere riflettono un'indagine poetica della realtà, spesso influenzata da artisti come Picasso e Guttuso, e mostrano anche elementi dell'Astrattismo. Platinetti ha partecipato a oltre cento mostre, sia personali che collettive, in Italia e all'estero, tra cui Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Giappone, Montecarlo e Stati Uniti.

In occasione dell'evento Stronarte, sarà allestita una mostra dedicata proprio a lui, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare la sua produzione artistica e di apprezzare la profondità del suo sguardo poetico sulla realtà. La mostra rappresenta un'occasione unica per riscoprire un artista che ha saputo coniugare tecnica e introspezione in opere di grande intensità espressiva.

Gli eventi di Stronarte non terminano certamente qui. Lunedì 26 maggio le attività si concentrano soprattutto sul coinvolgimento delle scuole. Dalle 9.30 alle 18 gli studenti parteciperanno ai laboratori di pittura "Street Art", con l’obiettivo di stimolare la creatività giovanile attraverso l’espressione urbana. Contemporaneamente, sarà possibile visitare le opere raccolte dalla Caccia all’Artista e accedere alle mostre fotografiche e pittoriche. Anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà un laboratorio di pittura e ricamo, aperto a tutti. La giornata di martedì vedrà la prosecuzione dei laboratori "Creazioni senza confini" sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola dell’Infanzia di Vallanzengo. Dalle 9.30 alle 12 continueranno i laboratori di Street Art, mentre dalle 9.30 alle 17.30 saranno attivi i laboratori artistici di riciclo, che uniranno arte e sostenibilità. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, ancora spazio alla pittura e al ricamo. Le mostre rimarranno visitabili per tutta la giornata.

Mercoledì sarà dedicato in particolare all’esposizione delle opere della Caccia all’Artista, visibili dalle 9.30 alle 18. Proseguiranno anche le mostre artistiche permanenti, che ospitano lavori fotografici, disegni e dipinti. Giovedì riprenderanno i laboratori "Creazioni senza confini" con le scuole, affiancati da nuove sessioni di Street Art in programma dalle 9.30 alle 12. Nel corso della giornata (dalle 9.30 alle 17.30) continueranno i laboratori di riciclo creativo e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, ancora spazio per pittura e ricamo. Le esposizioni artistiche resteranno aperte al pubblico. Anche venerdì si svolgeranno tutte le attività dei giorni precedenti: laboratori creativi con le scuole, pittura murale e riciclo. La grande novità del giorno è rappresentata dall’Aperitivo Letterario, in programma dalle 18 alle 20 nel piazzale della Scuola Primaria: un momento di cultura e socialità dedicato alla lettura, alla narrazione e allo scambio di idee in un’atmosfera di relax.

Gran finale per sabato 31 maggio. L’ultima giornata della manifestazione sarà ricca di eventi: dalle 9.30 alle 13 si terranno la chiusura dei laboratori e l’inaugurazione delle opere realizzate. Proseguiranno le esposizioni della Caccia all’Artista, della mostra fotografica e della mostra “Plautinet”. Dalle 11 e fino a tarda sera (ore 24) sarà allestito il Villaggio Estroso, una mostra-mercato degli hobbisti che animerà le strade del centro. Sempre dalle 16 sarà attiva un’area ristoro mentre alle 16.30 in piazza Municipio la Compagnia Itinerante Teatro Milano porterà in scena uno spettacolo comico per bambini. La serata si concluderà con due concerti dal vivo in piazza: alle 19 si esibirà il duo “Fresca Duo” e, a seguire, alle 21, salirà sul palco la band “Bandberry Smoke” per un gran finale musicale.