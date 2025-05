Sport, gioco e amicizia: a Quaregna Cerreto tornano i Giochi Intercomunali

Si svolgeranno nella giornate di sabato 31 Maggio e domenica 1 Giugno i Giochi Intercomunali 2025 che quest’anno avranno sede presso il comune di Quaregna Cerreto e a cui potranno partecipare tutti i bambini frequentanti le scuole primarie, residenti nei comuni di Andorno Micca, Bioglio, Mottalciata; Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Ternengo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao e Zumaglia. Ritrovo per l’inizio della manifestazione alle ore 10 di sabato presso il Campo Sportivo di Quaregna per la Cerimonia di Apertura che prevede una sfilata della squadre accompagnate dalla banda musicale di Mottalciata, per le via del Comune di Quaregna Cerreto, l’accensione del braciere olimpico, l’alza bandiera, il giuramento dell’atleta e la benedizione dei giochi. Dopo la pausa pranzo, a partire dalle 13, un’ora di intrattenimento Basket con la collaborazione di PH Biella, che offrirà delle dimostrazioni di questo sport e farà provare ai bimbi questa disciplina. Alle ore 14.00 ci sarà l’inizio della gare che proseguiranno fino alle 18.30.Vedremo cimentarsi i nostri piccoli campioni in gare di corsa (velocità e resistenza), salto (alto e lungo), nonchè lancio del peso per i più grandicelli. La prima giornata di giochi, si concluderà con un Magnifico Buffet offerto dal Comune ospitante di Quaregna Cerreto. I giochi riprenderanno la mattina seguente alle ore 9.00 per concludersi alle 16.30 circa con la cerimonia di premiazione e il passaggio della bandiera olimpica al prossimo comune ospitante, il comune di Valdengo. Il presente comunicato è di invito alla testate giornalistiche biellesi, nella speranza che vogliano dare il giusto risalto auna manifestazione sportiva che ormai da decenni si svolge nei nostri comuni e risulta essere un occasione ludica e sportiva che unisce i nostri bambini e i nostri territori. Il Comitato organizzatore è grato della partecipazione sempre più sentita e numerosa dei nostri ragazzi ed è certo chetale manifestazione continuerà a riscuotere nel tempo il grande successo fin qui ottenuto. Certi che vorrete onorarci della vostra gradita presenza quanto meno nei momenti salienti della manifestazione(cerimonia di apertura e premiazioni) ci auguriamo di potervi accogliere e salutare presso il campo sportivo di Quaregna Cerreto nelle giornate dell’evento.