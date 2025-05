Coggiola: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro

Nella mattinata di ieri, 23 maggio, a Coggiola, un uomo di 75 anni di Alice Castello ha perso il controllo della propria Fiat Panda, andando a schiantarsi contro un muro. L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Fortunatamente, nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli né persone. L’automobilista, cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgosesia per accertamenti e le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e per stabilire le cause della perdita di controllo.