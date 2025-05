"The Opera! – Arie per un’eclissi", ultimi giorni per visitare la mostra dei costumi originali firmati Dolce&Gabbana a Città Studi Biella FOTO

Dopo il successo di pubblico riscosso dalla proiezione del film The Opera! – Arie per un’eclissi di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, che ha coinvolto studenti, cittadinanza e appassionati di cinema, musica e moda, si avvicinano gli ultimi giorni per visitare la mostra dedicata ai costumi originali realizzati da Dolce&Gabbana per il film.

L’esposizione, allestita nella Sala Seminari del Centro Congressi Città Studi Biella, sarà visitabile ancora oggi venerdì 23 maggio, domani sabato 24 e domenica 25 maggio, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00, su prenotazione.

La mostra presenta quindici costumi di scena originali provenienti dal film diretto da Livermore e Cucco, che fonde lirica, cinema, moda e cultura visiva in un’opera-musical che reinterpreta il mito di Orfeo ed Euridice in chiave contemporanea.

Un’occasione unica per il territorio biellese di ammirare da vicino l’eccellenza della sartoria italiana e la creatività visionaria di Dolce&Gabbana, in un dialogo tra arti che è anche anticipazione del futuro: Città Studi, in collaborazione con l’Università di Torino, è infatti al lavoro per la realizzazione di nuovi laboratori immersivi e di realtà aumentata, che saranno messi a disposizione della comunità e delle imprese.

L’ingresso alla mostra è gratuito, con prenotazione obbligatoria scrivendo a:

📩 unibiella@cittastudi.org