Città Studi a Biella lancia il nuovo Corso di Laurea in Moda e Cultura d’Impresa tra cinema e una mostra di Dolce&Gabbana FOTO e VIDEO

Città Studi punta sempre più in alto, e nel pomeriggio di oggi 20 maggio a Città Studi, Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella, Michele Colombo, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Marzio Olivero, Sindaco del Comune di Biella, hanno firmato un accordo per potenziare la presenza accademica e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’offerta formativa e di ricerca nella sede di Biella.

L’accordo si inserisce nel quadro della Convenzione “Etica, Sostenibilità e Creatività per il funzionamento dei Corsi di Studio in Biella (2022/2023 – 2041/2042)”, che prevede un investimento ventennale da 8 milioni di euro, finanziato dai partner territoriali.

La novità principale riguarda la rimodulazione dei fondi, in particolare quelli messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per garantire continuità e consolidare la presenza universitaria sul territorio.

“Oggi non si vuole celebrare solo un documento – dichiara il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna - . Non è una semplice firma. Stiamo parlando di quella che un tempo era un succursale e che oggi è un vero e proprio campus. Non è un duplicato di corsi di Torino, l'idea è quella di offrire delle novità che attraggano nel Biellese. UniTo conferma la propria volontà di investire su un modello di università diffusa, attenta ai territori e alle comunità locali, capace di promuovere qualità, inclusività e sostenibilità”.

Per Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella: “Questo accordo rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del nostro territorio attraverso la formazione universitaria. Sostenere i docenti significa investire nella qualità dell’offerta didattica e rendere Biella sempre più attrattiva per studenti, ricercatori e imprese. Grazie alla sinergia con l’Università di Torino e con tutti i partner coinvolti, rafforziamo il ruolo di Città Studi come hub di innovazione, competenze e opportunità per il futuro del Biellese”.

“Oggi è una tappa importante per Città Studi. Io sto portando avanti quello che hanno iniziato i miei predecessori ed investire sulla crescita di Città Studi, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, come struttura e come comunità di docenti e studenti è per noi un obiettivo prioritario – sostiene Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio –. Un obiettivo per il quale la Fondazione ha deciso di anticipare a partire dal 2025 e fino al 2029 lo stanziamento di un milione di euro previsto dalla Convenzione ventennale in essere con l’Università di Torino”.

"La città di Biella c'è - ha dichiarato il sindaco Marzio Olivero - . Questa mattina il consiglio comunale ha anche deliberato per l'atto aggiuntivo e si è visto unito e concorde sull'importanza di Città Studi, sulla necessità di proseguire questa collaborazione che offre prospettive importanti per la società. Al di là di chi sarà il sindaco in futuro, sappiamo che comunque è una volontà comune, che interessa tutta la città il futuro di Città Studi".