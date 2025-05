A Villa Cernigliaro gli scatti di Angela Lobefaro

Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture XXV STAGIONE CULTURALE 2025 presenta “TRA FORME E LIBERTÀ: IMMAGINARI IN EVOLUZIONE”, una mostra di ANGELA LOBEFARO. SOULSCAPE REPORT a Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni.

La mostra sarà ospitata dal 25 maggio al 6 luglio dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle 19:00, ed è curata da Carlotta Cernigliaro che la descive in questo modo: "Un viaggio fotografico che trascende i confini geografici per svelare l’intimo legame tra umanità e pianeta, un’esplorazione tra paesaggi lontani e volti autentici, ma anche un’indagine incisiva sull'impatto reciproco tra comunità ed ecosistemi. Angela cattura maestosità e fragilità di mondi lontani, ritratti carichi di storia che ci ricordano la connessione culturale e spirituale che lega le persone alla loro terra. Attraverso un dialogo visivo potente, la mostra evidenzia come le pratiche ancestrali, le tradizioni locali, siano intrinsecamente legate alla sostenibilità, al rispetto per l’ambiente in un equilibrio delicato minacciato dalle dinamiche del mondo contemporaneo, invitandoci a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni su scala globale. Un’occasione per lasciarsi ispirare dalla bellezza del mondo e per sentirsi parte di un destino comune, dove la salvaguardia del paesaggio è indissolubilmente legata al benessere dell’umanità".

Angela Lobefaro, nota come angie_real su Flickr, è una fotografa italiana con una presenza significativa su questa piattaforma dal 2006: nella comunità Flickr amministra 18 gruppi, tra cui “Biellese e Visit Piedmont”, e ne modera 7, promuovendo il turismo nelle sue zone d’origine.

La sua generosità nel condividere conoscenze e nel guidare altri fotografi è stata elogiata, citiamo ad esempio Benjamin Disraeli: "Il miglior regalo è rivelare agli altri le loro ricchezze".

Oltre a Flickr, è attiva su Facebook, Instagram e Pinterest, condividendovi il suo sguardo sul mondo.

La sua filosofia artistica si può riassumere nella frase: "La fotografia è uno strappo dalla pelle della realtà" (A. B. Oliva), riflette una visione della fotografia come strumento di rivelazione. Le opere di Lobefaro presentano una narrazione visiva oltre il reportage, trasforma momenti ordinari in icone contemporanee della condizione umana, caratterizzate da uno stile che combina autenticità e poesia offrendo allo spettatore una riflessione profonda sulle molteplici sfaccettature di culture lontane.

Da decenni, Angela è una volontaria fundraiser per organizzazioni umanitarie che si occupano di emergenze e progetti di sviluppo a lungo termine. Ha ricoperto ruoli importanti come ambasciatrice di Azione Aiuto e referente di AMREF a Biella, oltre a essere fondatrice del Gruppo di sostegno CESVI sempre a Biella. Un progetto particolarmente caro ad Angela è "Fermiamo l'AIDS sul nascere" di CESVI, rivolto alle donne incinte sieropositive, per il quale è volontaria da oltre 25 anni. In mostra è allestito un corner dedicato alla raccolta fondi che rappresenta la possibilità di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti innovativi e sostenibili negli angoli più poveri del mondo e portare aiuto a bambini, uomini e donne che soffrono a causa di povertà, guerre, epidemie.

Inoltre Angela svolge il ruolo di social media manager e fotografa per AISM Biella, contribuendo alla comunicazione e alla visibilità dell'organizzazione. Il suo impegno è particolarmente focalizzato sulle donne, che sono colpite dalla sclerosi multipla in percentuale più alta rispetto agli uomini.