Torna a Biella il Rally Lana Revival, Gibello: “Si celebrerà la passione per i motori”

“Ci siamo. Il cuore di Biella è pronto a battere più forte per accogliere la terza edizione del Rally Lana Revival 75/25. Sabato 24 maggio, la nostra città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la passione per i motori, la bellezza delle auto d’epoca e il legame profondo tra sport e territorio. Sarà una giornata speciale, con mostre, iniziative e vetture che hanno scritto pagine indimenticabili della storia motoristica italiana.

Ma sarà anche un viaggio emotivo nella memoria collettiva del Biellese, un territorio che ha saputo legare il proprio sviluppo economico e culturale al mondo dell’automobile. Emoziona vedere oltre 230 equipaggi pronti a partecipare, molti dei quali giovanissimi, alla loro prima esperienza in un evento motoristico. È la conferma che il nostro lavoro semina entusiasmo e avvicina nuove generazioni a un mondo fatto di coraggio, tecnica e passione. Al centro della scena ci sarà lei: la leggendaria Lancia Stratos, protagonista assoluta con 14 esemplari in piazza. E con lei il tributo a Claudio Maglioli, pilota e preparatore biellese il cui talento ha portato le sue auto a dominare le competizioni mondiali.

La mostra sul Rally della Lana – dal 1973 a oggi – si snoderà tra la sede di ACI Biella e Viale Matteotti, diventando un racconto visivo che unisce motori, ricordi e territorio. Alle 19, l’auto con il numero 1 accenderà il cuore della città partendo dalla spettacolare pedana in Piazza Vittorio Veneto. Da lì, durante la serata e per tutta la notte, gli equipaggi attraverseranno il territorio biellese tra il calore degli spettatori, affrontando numerose prove cronometrate, tra curve, luci e applausi. Un’avventura lunga e affascinante che si concluderà solo all’alba, dopo una notte di sport, passione, adrenalina e pubblico festante.

In questa edizione del Rally Lana Revival abbiamo fortemente voluto dedicare una sezione importante alla tematica ambientale, che riteniamo fondamentale per il benessere del pianeta. Lo facciamo insieme a Green Ark, una realtà innovativa nata con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nostra e di chi verrà dopo di noi. Perché il futuro si costruisce con responsabilità, passione e visione. Sarà per noi un grande onore accogliere oltre al Sig. Sindaco di Biella Olivero e le Autorità del territorio il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, segno tangibile dell’attenzione che questo evento riceve anche a livello istituzionale. Dopo l’energia straordinaria dell’Adunata degli Alpini, Biella è pronta a vivere un nuovo momento magico. Un evento unico, irripetibile, capace di far vibrare le emozioni e l’orgoglio di una comunità intera. Un grazie di cuore alla Commissione Sportiva di ACI Biella, a Veglio 4x4 e a RallyLana Since 1973, compagni instancabili in questa avventura”.