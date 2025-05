Treni, audizione pendolari biellesi in Commissione. Zappalà: “Avviata progettazione per l’elettrificazione della Biella-Novara"

Si è tenuta oggi in Commissione Trasporti del Consiglio regionale l’audizione dei rappresentanti dei pendolari biellesi.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà, sottolinea il lavoro avviato per affrontare in maniera concreta le criticità del trasporto ferroviario locale. “È partita la progettazione dell’elettrificazione della Biella-Novara, con un finanziamento iniziale di 500.000 euro, e contiamo di avere il progetto esecutivo entro la fine dell'estate. È un passo fondamentale, perché la mia esperienza amministrativa mi insegna che quando c’è un progetto esecutivo si riescono ad ottenere le risorse necessarie: con lo Stato e l'Europa è più facile finanziare agevolmente le spese di investimento rispetto a quelle correnti”.

Zappalà evidenzia come l’elettrificazione possa avere effetti positivi sull’intero sistema di esercizio della linea: “Con i lavori di elettrificazione, i passaggi a livello disporranno di nuove e moderne tecnologie “marcia treno”, decisamente più affidabili come dimostrato sulla linea Biella-Santhià già elettrificata. A confermarlo è lo stesso report presentato dai pendolari, che ringrazio per l’impegno e la precisione del loro lavoro. Un dato su tutti: la puntualità della Biella-Santhià sfiora il 100 per cento, un risultato eccellente che dimostra l’efficacia degli interventi realizzati”.

Infine, Zappalà annuncia un’ulteriore iniziativa in corso: “Stiamo lavorando per introdurre una nuova coppia di treni diretti su Torino, una richiesta ricorrente che riteniamo possa essere finalmente accolta, a beneficio dei tanti pendolari biellesi che ogni giorno si recano nel capoluogo”.