Monica Canalis presenta “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica”

Venerdì 23 Maggio alle ore 18.30 verrà presentato a Santhià il volume “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica” curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno, con la postfazione di Ernesto Maria Ruffini.

La presentazione avverrà nella Biblioteca Civica di Via Dante Alighieri n. 4, con la partecipazione di Gianfranco Astori, Mattia Beccaro e di due giovani vercellesi impegnati nel volontariato cattolico, Edoardo Petrocelli e Mattia Valerio.

Il libro è una raccolta di ritratti, una sorta di antologia foto-biografica: vi sono racchiusi i volti e le storie di 50 uomini e donne, pensatori, politici, sindacalisti, insegnanti, animatori sociali, che hanno contribuito in modo determinante alla nostra democrazia.

In un tempo appiattito sul presente, sugli slogan e sulla propaganda, scavare alle radici del pensiero politico, facendo i conti con la storia, è un esercizio inconsueto, ma fecondo. Anche perché, senza le culture politiche, senza le idee e la visione, la politica è miope, non riesce a disegnare il futuro e si riduce a cinico calcolo e mera gestione del potere. Senza le culture politiche - Cattolico democratica, Socialista e Liberale - non sarebbe nata la nostra Costituzione e senza l’attualizzazione ed il rinvigorimento di queste culture politiche non avremo gli strumenti per affrontare l’attuale crisi della democrazia.

Non si tratta di un libro di partito, ma di cultura politica. Non ha una funzione commemorativa, ma formativa. Conoscere questi 50 uomini e donne, che hanno fatto cose grandissime, pur affrontando difficoltà enormi (fino al martirio nei casi di Moro, Mattarella, Bachelet e Gorrieri), può aiutarci ad affrontare il presente.

Un libro adatto a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni che possono trarne ispirazione e incoraggiamento. Conoscere questi modelli può infatti aiutare ad affrontare il presente.

Il libro è un’opera collettiva, resa possibile dal contributo di 50 autori, uno per ogni personaggio. Gianfranco Astori è uno di questi illustri autori che accompagneranno la presentazione in giro per l’Italia.

Appuntamento venerdì 23 maggio alle ore 18.30 a Santhià, Via Dante Alighieri n. 4.