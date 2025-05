Giornata Mondiale delle api: nel Biellese raccolta dell'acacia finalmente abbondante dopo anni difficili VIDEO

“In questi giorni è terminata la raccolta dell'acacia, e dopo anni di problemi fortunatamente finalmente questa è stata un'annata buona”, spiega il presidente dell'associazione Biellese Apicoltori, Paolo Detoma.

Oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale delle Api, e il biellese può tirare un respiro di sollievo: dopo anni durante i quali questi insetti hanno fatto veramente tanta fatica ad adattarsi al cambiamento di clima (con temperature maggiori rispetto a quelli di anni addietro) il raccolto può definirsi finalmente buono.

“In questi giorni ci hanno anche telefonato tanti cittadini perchè hanno trovato sciami di api per esempio nei cassonetti – spiega il presidente - . Questo fenomeno di chiama sciamatura, che in pratica è il modo in cui si riproducono le famiglie delle api. L'ape regina “vecchia” lascia una cassetta e va alla ricerca di un nido diverso con tante api che la seguono, mentre nella cassetta dalla quale è venuta via nascerà una nuova regina”. E in questo caso le persone che non sanno cosa fare, devono telefonare ai Vigili del Fuoco che hanno a disposizione un elenco di apicoltori che vengono a recuperare le api in questione che stanno cercando una nuova “casa”.

Qualche curiosità: solamente negli ultimi anni le api in questo periodo producono l'acacia, di cui le nostre aree verdi sono piene. Anni addietro in questo periodo le api producevano il miele millefiori, il ciliegio e l'acero, ora quasi introvabili.

Ancora difficile invece riuscire a capire quale sarà il prezzo del miele: “Nel biellese la raccolta è stata buona - conclude Detoma -, ma dobbiamo vedere come è stata nel resto d'Italia e del mondo. A influire tanto è quello che accade all'estero".