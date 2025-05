Biella, comunità di Cossila San Giovanni in festa per Maria Ausiliatrice

Comunità di Cossila San Giovanni in festa per Maria Ausiliatrice. La cerimonia sarà preceduta da un momento di preghiera, in programma giovedì 22 maggio, alle 20.30, in chiesa, con la recita del Santo Rosario in preparazione della festa.

Sabato 24, invece, alle 17 avrà luogo la Santa Messa nella vigilia della domenica, con processione votiva in suo onore.