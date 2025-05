"L’arte vien giocando", un evento speciale nel cortile di Cittadellarte

Prosegue l’appuntamento mensile L’arte vien giocando, il progetto di Cittadellarte dedicato a ragazzi dai 5 agli 11 anni. Ogni seconda domenica del mese, dalle 14:30 alle 16:00, i più piccoli sono invitati a scoprire l’arte contemporanea attraverso visite guidate e laboratori esperienziali. Guidati dall’artista e arteterapeuta Luz J (KaLa.MiTaD) e dall’educatore e artista Alessio De Meo (MaLo), i partecipanti esplorano l’universo creativo di Michelangelo Pistoletto, il simbolo del Terzo Paradiso e le pratiche artistiche e sociali che animano la Fondazione. Mentre i bambini vivono l’esperienza laboratoriale, i genitori possono prendere parte a una visita guidata parallela, con una riduzione sul biglietto d’ingresso. Il costo per ciascun bambino è di 10 euro.



Domenica 18 maggio: tra opere, narrazioni e una mostra da portare a casa

Per questa nuova edizione, l’iniziativa si arricchisce di un evento speciale: nel cortile di Cittadellarte, dalle ore 10:30, sarà allestita una mostra a cielo aperto con i lavori realizzati dalle scuole primarie del territorio biellese nell’ambito di un laboratorio ispirato al libro d’artista. Ogni bambina e ogni bambino ha creato un racconto illustrato, da cui è stato selezionato un frame grafico – una frase o un’immagine – da esporre come opera autonoma.

Il momento più originale arriverà però alle 16:30, quando il pubblico potrà letteralmente portarsi a casa un pezzo della mostra: ogni visitatore sarà libero di scegliere un frame esposto e farlo proprio, come gesto di condivisione e diffusione del progetto.

Nel frattempo, il laboratorio con i bambini seguirà il consueto percorso: una visita guidata attiva e partecipata negli spazi della Fondazione, seguita da un’attività creativa incentrata su una delle opere di Michelangelo Pistoletto. Senza rivelare troppo – perché ogni edizione è pensata come un piccolo viaggio da scoprire passo dopo passo – il focus sarà, come sempre, su processi autentici e non su “lavoretti” estetici. Perché a Cittadellarte, anche per i più piccoli, l’arte è un modo per guardare il mondo da nuove prospettive.