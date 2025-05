Torna a Biella "Bonsai al Chiostro": esemplari unici dell'Associazione "Kuma No En"

Il Chiostro di San Sebastiano si prepara a ospitare "Bonsai al Chiostro", la tradizionale esposizione primaverile di bonsai organizzata dall'Associazione "Kuma No En - Biella Bonsai Club E.T.S." con il patrocinio della Città di Biella. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 maggio in Via Q. Sella 54.

Esposte le opere vive coltivate con pazienza e dedizione dagli appassionati del club locale, tra i principali punti di riferimento italiani in questo affascinante settore.

La mostra sarà visitabile gratuitamente sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 17. Inoltre, sabato alle ore 19 si terrà "l'Aperitivo nel verde", un momento conviviale offerto dal club, seguito da una visita guidata esclusiva a porte chiuse. I posti per questo appuntamento serale sono limitati e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 349.4994986.

Un evento dedicato a tutti gli amanti della natura, della cultura giapponese e dell'arte del bonsai.