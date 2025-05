Sanità Piemonte: disponibili 515 posti tra infermieri e tecnici, aperti i concorsi.

Prosegue l’impegno della Regione Piemonte per il rafforzamento della sanità pubblica. Sono stati annunciati nuovi concorsi per l’assunzione di 515 professionisti sanitari, ai quali si aggiungeranno le coperture del turnover. A comunicarlo è l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che definisce l’iniziativa: "Un’occasione importante per garantire la copertura del fabbisogno regionale, la stabilità lavorativa e la trasparenza delle procedure di selezione".

Nel dettaglio, i posti messi a concorso tramite Azienda Zero sono: 401 per infermieri, 49 per tecnici di radiologia medica e 65 per tecnici di laboratorio biomedico. I contratti saranno a tempo indeterminato e, grazie allo scorrimento delle graduatorie, sarà possibile procedere a nuove immissioni nei prossimi anni, in linea con le necessità delle aziende sanitarie del territorio.

"I contratti saranno a tempo indeterminato, offrendo prospettive solide e continuità occupazionale" conclude Riboldi.