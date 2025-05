Candelo, in biblioteca un laboratorio di fumetti

La biblioteca civica Livio Pozzo di Candelo dedica il venerdì pomeriggio (ore 15.00-18.00) ai ragazzi con svariate attività. Prima di tutti i compiti con l’aiuto di Natalia (per le scuole elementari), Elisabetta (per inglese) e Maria Teresa (matematica per le superiori, ma al giovedì pomeriggio).

Poi si svolgono attività legate alla lettura come ad es. la Merenda letteraria in occasione della giornata mondiale del libro oppure la “caccia agli indizi” con letture e giochi didattici.

Venerdì 16 maggio ci sarà invece un laboratorio tutto dedicato al fumetto (fumetti da disegnare…), in collaborazione con UPBeduca Biella. Gloria Meluzzi, in arte Sparvierosart” insegnerà a disegnare il fumetto preferito a tutti coloro che parteciperanno.

Potranno partecipare ragazzi delle elementari (da 8 anni in su) e delle scuole medie .Basta prenotarsi alla mail dell’ufficio cultura ufficiocultura@comunedicandelo.it o tramite il servizio wa della biblioteca al numero 015.2535146