Incidente stradale in c.so XXV aprile a Santhià, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina 10/05/25 intorno alle 9 una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Livorno Ferraris e ed una volontaria da Santhià sono intervenute a Santhià in corso XXV aprile per un incidente stradale autonomo.

All' arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco il conducente della vettura era già fuori dall' abitacolo alle cure dei sanitari che gli stavano facendo il massaggio cardiaco, in seguito ne è stato dichiarato il decesso dal medico presente mentre il secondo occupante è stato trasportato in pronto soccorso.

Il nostro intervento è valso alla messa in sicurezza della vettura e in seguito anche dell' area interessata.

Sul posto presenti agenti dei Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Locale.