La 4A Alberghiero dell’I.I.S. “Gae Aulenti” di Valdilana conquista il secondo posto al Cooking Quiz 2025

Un traguardo importante per la classe 4A dell’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” di Valdilana, che si è classificata seconda alla nona edizione del Cooking Quiz, il prestigioso concorso nazionale dedicato agli studenti degli Istituti alberghieri d’Italia, svoltosi a Rimini.

L’evento, che coniuga formazione, cultura gastronomica e sana competizione, ha visto la partecipazione di centinaia di studenti da ogni parte del Paese. Il Cooking Quiz è pensato come un’esperienza educativa coinvolgente, che integra didattica innovativa, domande a risposta multipla e prove pratiche in ambito enogastronomico, con l’obiettivo di stimolare l’apprendimento in modo dinamico e interattivo.

Gli studenti della 4A hanno dimostrato grande preparazione, prontezza e spirito di squadra, distinguendosi in tutte le fasi del concorso fino ad aggiudicarsi il secondo posto assoluto, un risultato che conferma l’eccellenza del percorso formativo dell’Istituto e la passione con cui gli alunni affrontano ogni sfida.