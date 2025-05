Biella Corse e Biella Motor Team al rally Valle d'Aosta nelle foto di Ciro Simoni FOTO

Si chiude a due prove speciali dal termine la 46° edizione del Rally della Valle D’Aosta. La gara promossa dall’Automobile Club Valle d’Aosta e da Acva Sport aveva preso il via nel pomeriggio di sabato 3 maggio da Saint-Vincent con la disputa di due passaggi sugli oltre undici chilometri della Prova Speciale “Nus - Verrayes”. Era ripresa domenica e il programma prevedeva i tratti cronometrati di Saint-Vincent - Emarèse e Saint-Marcel - Fénis da ripetere due volte.

Alle 12.20 circa la direzione gara veniva avvisata che l’equipaggio numero 95 era fermo nel trasferimento fra la Prova Speciale 4 e il Riordino a causa di un malore al pilota Massimiliano Ponzetti, 54 anni abitante in frazione Plan Felinaz. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Aosta, per lo sfortunato pilota non c’è stato nulla da fare e la gara è stata sospesa in segno di lutto.