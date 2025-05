Ginnastica Biella trionfa a Torino

Domenica 4 maggio sempre a Torino, si sono svolte le gare a squadre per la seconda prova del campionato Silver di Ginnastica Artistica Femminile. Ginnastica Biella in mattinata ha praticamente trionfato in categoria LE3.

Anna De Filippis, Martina Ettolli, Vera Rossin e Veronica Pastorato non hanno mostrato incertezze ed hanno svolto una gara perfetta ma purtroppo la squadra ha solo ottenuto il secondo posto in questa gara… che non ha impedito comunque di vincere il titolo Regionale in base al punteggio ottenuto durante la prima prova. Una doppia soddisfazione quindi per le atlete e per la tecnica Irina Sitnikova, a dimostrazione che il serio lavoro svolto in palestra, paga sempre! Un abbraccio a queste ragazze ed un grazie di tutta la società per il risultato raggiunto.

Nel pomeriggio invece sono scese in pedana le piccole della categoria LD. Marianna Antonini, Matilde Goria, Rachele Grazioli, Matilde Lancellotti, Viola Piva e Adele Blotto hanno portato a termine il loro giro gara senza grossi errori. Una particolare menzione merita la piccola Matilde Lancellotti per la sua concentrazione e precisione. Terzo gradino sul podio alla fine per la squadra, forse con qualche rammarico, ma si rimanda alla prossima stagione! La società ringrazia come al solito tutti coloro che hanno partecipato alla trasferta e hanno contribuito al buon risultato.