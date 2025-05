Bussole Musicali a Vigliano, in arrivo secondo appuntamento con laboratorio per i più piccoli

Prosegue la rassegna di Bussole Musicali, iniziata il 3 aprile con la presenza di Alex Gariazzo, presso la biblioteca di Vigliano Biellese. Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio, alle 17.

In questa occasione si svolgerà un laboratorio musicale a cui potranno partecipare genitori e bimbi e bimbe in età 3-6 anni. Con l’esperto Gabriele Greggio si giocherà ascoltando brani di generi molto differenti, per sfatare insieme qualche falso mito e scoprire nuove possibilità educative offerte dalla musica. Ed inoltre, rispondere insieme alle domande: “Ci sono delle musiche più o meno adatte ai bambini? Meglio il rock, la classica, i suoni naturali o le colonne sonore dei cartoni?”. L'unico modo per scoprirlo è giocare insieme, adulti e bambini. L'ingresso è gratuito