Sport e valori in campo: Su Nuraghe e Pizza Flash pareggiano 5-5 in una gara dal cuore grande e dal sapore amaro

Martedì 29 aprile 2025, al Centro Sportivo Sportec Center di Gaglianico, si è disputata la nona giornata del girone di ritorno del Campionato Provinciale organizzato da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente riconosciuto e patrocinato dal CONI, sotto la presidenza di Pino Lopez.

In campo, la squadra del Su Nuraghe Calcio Biella, fiore all’occhiello del Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e guidata da mister Andrea Savoi con il supporto tecnico di Gaetano Pitarresi e la direzione di Gaspare Carmona, ha affrontato la formazione di Pizza Flash, allenata da Damiano Platini e supportata dal responsabile sanitario Silvio Burato.

L’incontro, carico di intensità agonistica ma segnato da gesti di grande correttezza e rispetto reciproco tra i giocatori, si è concluso con un vibrante pareggio: 5-5 il risultato finale, maturato in extremis durante il minuto di recupero contro Su Nuraghe in inferiorità numerica a causa di un’espulsione. Una gara che ha incarnato lo spirito più autentico dello sport: confronto, sacrificio e spirito di squadra, valori che il calcio, palestra dell’anima e scuola di vita, continua a insegnare a ogni livello.

A segno per Su Nuraghe: Gabriele Giusio (1), Nazzaro Lama (2) e il capitano di serata Daniele Loviselli, autore di una splendida doppietta. Proprio Loviselli, al termine della partita, ha voluto condividere con emozione la sua gratitudine: «Grazie per avermi regalato l’emozione di essere una sera il vostro capitano. Lunedì spero rientri Manuel Pizzo, il nostro capitano titolare».

Per Pizza Flash, reti di Giovanni Emanuele Coppa (2), Riccardo Minelli, Andrea Sigurtà e Carlo Zivelonghi.

Se da un lato lo spettacolo sportivo ha entusiasmato il pubblico, dall’altro non sono mancate polemiche per la direzione arbitrale ritenuta da più parti eccessivamente severa, se non discutibile. Tre ammonizioni e un’espulsione hanno fortemente condizionato Su Nuraghe, che tuttavia ha saputo reagire con orgoglio, risalendo la china e accarezzando persino il sogno della vittoria in inferiorità numerica. Nessuna sanzione invece per la squadra avversaria, circostanza che ha suscitato perplessità tra le due tifoserie, unite nell’incredulità di fronte a certe decisioni.

Sui social, il mister Andrea Savoi ha commentato a caldo con parole di incoraggiamento: «Abbiamo fatto tutto il possibile per centrare il nostro obiettivo! Non ci siamo riusciti per adesso, ma con questa tenacia dimostreremo ancora una volta che possiamo stare nel posto che ci spetta tra le più forti del Campionato! Forza, ragazzi! Forza Su Nuraghe!!»

Più amaro, ma non privo di valore, il pensiero condiviso da uno dei giocatori ammoniti: «Dispiace non portare a casa risultati meritati solo per colpa – per sua stessa ammissione – di un direttore di gara egocentrico e incompetente! Detto questo, personalmente ho riscoperto il valore di questo gruppo fantastico, tutti uniti a lottare e riprendere una partita stregata... Anche in sei, siamo andati in vantaggio. Fa male “perdere”- si fa per dire - così, ma giocare con voi, con questo gruppo ritrovato, è veramente bello».

Le emozioni vissute sul rettangolo verde di Gaglianico vanno oltre il risultato: il confronto tra Su Nuraghe e Pizza Flash è stato un esempio di sport vissuto con passione, nel rispetto dell’avversario, anche quando la sorte e alcune decisioni sembrano remare contro.

Come scrive spesso il portale www.sunuraghe.it , lo sport è una continua lezione di civiltà, di crescita personale e collettiva, e i suoi insegnamenti vanno ben oltre la linea laterale del campo.

“Accettare la regola, anche quando appare ingiusta, richiede forza interiore”, ha ricordato il presidente del Circolo culturale sardo di Biella, Battista Saiu. “Dura lex, sed lex” – “La legge è dura, ma è legge” – attribuito a Socrate, non è solo un principio giuridico, ma anche un mantra per chi, come gli atleti di Su Nuraghe, fa dello sport uno strumento di crescita, un allenamento per la vita. E forse è proprio da queste difficoltà che nascono le squadre migliori e le persone più forti.

Il prossimo appuntamento vedrà Su Nuraghe impegnato in una sfida cruciale: la partita di recupero contro il Real Maggese, attuale capolista della classifica provvisoria, rinviata in precedenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il match è fissato per lunedì 5 maggio alle ore 21:00, sempre presso il Centro Sportivo Sportec Center di Gaglianico (via Napoli 1). Un banco di prova importante, in cui oltre alla tecnica conteranno ancora una volta il cuore, la tenacia e i valori più autentici dello sport.