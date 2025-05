All'Accademia Perosi, Maximilian Hornung e Carlotta Dalia Due grandissimi interpretati nell'inusuale duo violoncello e chitarra

Un programma musicale di grande suggestione si prepara ad incantare il pubblico, affidato a una formazione insolita ma ricca di potenzialità: violoncello e chitarra.

Sul palco della Fondazione Perosi due grandissimi interpreti: Maximilian Hornung al violoncello e Carlotta Dalia alla chitarra.

Questa combinazione, meno convenzionale rispetto agli strumenti più tradizionali, si rivela perfetta per tessere un dialogo intimo e carico di intensità emotiva, capace di attraversare epoche e stili musicali.

L'esecuzione si apre con la celebre Sonata dell'Arpeggione di Franz Schubert, trascrizione per violoncello e chitarra di uno dei capolavori più amati del Romanticismo tedesco. La scelta di questa composizione, mette in risalto la versatilità di questa formazione, capace di esprimere l'intera gamma delle emozioni romantiche attraverso la profondità timbrica del violoncello e la brillantezza della chitarra.

Seguono poi tre brani di Enrique Granados, compositore simbolo della musica spagnola. La Romanza, con la sua dolce malinconia, apre un mondo di introspezione, mentre le Danze spagnole, in particolare l'Andaluza e la Danza orientale, portano un'energia travolgente, ricca di ritmo e colore, incarnando l'anima appassionata di una tradizione popolare radicata nel cuore della Spagna. Granados riesce a fondere lirismo e vitalità, e questa formazione può valorizzare al massimo le sfumature di ogni melodia.



A chiudere il programma sono le Sette Canzoni Popolari Spagnole di Manuel de Falla, un vero e proprio inno alla tradizione musicale del Paese. Ricche di ritmo, colore e vitalità, queste canzoni celebrano le radici popolari come cuore pulsante della cultura spagnola, offrendo all'ascoltatore un'esplosione di energia e di autenticità.

Questo "imperdibile" concerto rappresenta un affascinante incontro tra il Romanticismo europeo e le tradizioni profonde della musica spagnola, interpretate da una formazione che, grazie alla versatilità del violoncello e della chitarra, può esprimere un universo di emozioni e sfumature.

Il violoncellista Maximilian Hornung ha conquistato i palcoscenici internazionali con una musicalità accattivante, un istintivo senso dello stile e un’eccezionale maturità musicale. Come solista si è esibito con orchestre rinomate come la London Philharmonic Orchestra, la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Philharmonia Orchestra, la Tonhalle Orchestra di Zurigo, l’Orchestre National de France, la Czech Philharmonic, la Vienna Symphony Orchestra, la Swedish Radio Symphony. Orchestra, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e il Bamberger Symphoniker diretti da Daniel Harding, Yannick Nézét-Séguin, Mariss Jansons, Esa-Pekka Salonen, David Zinman, Pablo Heras-Casado, Semyon Bychkov, Bernard Haitink, Manfred Honeck, Antonello Manacorda, John Storgards, Mario Venzago. I suoi partner di musica da camera includono Anne-Sophie Mutter, Antje Weithaas, Hélène Grimaud, Daniil Trifonov, Christian Tetzlaff, Lisa Batiashvili, François Leleux, Joshua Bell, Yefim Bronfman, Hisako Kawamura, Herbert Schuch, Lars Vogt, Jörg Widmann e Tabea Zimmermann. Si è esibito con il Quartetto Arcanto e il Cuarteto Casals ed è stato invitato a numerosi festival, tra cui Schwetzingen, Festival di Salisburgo, Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Rheingau, Lucerna, Verbier, Lockenhaus, Ravinia e Hong Kong. È ospite regolare di palchi come le Orchestre Filarmonica di Berlino, Colonia ed Essen, il Wiener Musikverein, il Concertgebouw Amsterdam e la Wigmore Hall di Londra.

Nella stagione 2019/20, Maximilian Hornung è stato invitato di nuovo all’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese diretta da Mariss Jansons, alla Filarmonica di Stato della Renania-Palatinato e alla Florida Orchestra, entrambe sotto la direzione di Michael Francis, alla Bern Symphony Orchestra diretta da Mario Venzago e al Munich Symphony Orchestra. Symphony Orchestra diretta da Kevin John Edusei, con la Bochum Symphony Orchestra diretta da Hans Graf e con la National Theatre Orchestra di Mannheim diretta da Roderick Cox. Per la prima volta sarà ospite del Festival di Bregenz, dell’ORF Vienna Radio Symphony Orchestra diretta da Jérémie Rhorer, dell’Indianapolis Symphony Orchestra diretta da Ruth Reinhardt, della Calgary Philharmonic Orchestra diretta da Kahchun Wong e dell’Orchestra Sinfonica di Bilbao diretta da Erik Nielsen.

La sua discografia sorprendentemente ampia e varia comprende sia concerti da solista che registrazioni di musica da camera con un cast estremamente importante. Per il suo primo album ha ricevuto il premio ECHO Klassik come giovane artista dell’anno (Sony 2011), e l’uscita del Concerto per violoncello di Dvořák con la Bamberg Symphony Orchestra diretta da Sebastian Tewinkel (Sony 2012) ha ricevuto anche l’ambito ECHO. A seguire, la registrazione delle più importanti opere per violoncello di Richard Strauss con la Bavarian Radio Symphony Orchestra diretta da Bernard Haitink (Sony 2014) e un CD con i concerti per violoncello di Joseph Haydn con la Potsdam Chamber Academy diretta da Antonello Manacorda (Sony 2015). Nel 2017, la Deutsche Grammophon ha pubblicato un’acclamata registrazione del quintetto di trota di Schubert con Anne-Sophie Mutter e Daniil Trifonov, tra gli altri. Ulteriori registrazioni sono state effettuate per Genuin, Linn Records, NEOS, Bridge Records e CPO. Nell’ottobre 2018 una registrazione del Concerto per violoncello n. 2 di Dmitri Shostakovich e del Concerto per violoncello n. 2 di Sulkhan Tsintsadze con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin sotto Andris Poga è stata pubblicata da myrios classics. Nella primavera del 2020 la sua registrazione del Concerto per violoncello di Schumann con l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese diretta da Daniel Harding è stata pubblicata da myrios.

Nato ad Augusta nel 1986, ha ricevuto le sue prime lezioni di violoncello all’età di otto anni. I suoi insegnanti furono Eldar Issakadze, Thomas Grossenbacher e David Geringas. Dopo aver vinto il Concorso Musicale Tedesco nel 2005, ha vinto il primo premio al Concorso Musicale ARD nel 2007 come violoncellista del Tecchler Trio, di cui è stato membro fino al 2011. A soli 23 anni è diventato primo violoncellista solista dell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese e ha ricoperto questa posizione fino al 2013. Maximilian Hornung è sostenuto e promosso dalla Friends of the Anne-Sophie Mutter Foundation e dal Borletti Buitoni Trust di Londra.

----

"Lei suona come un angelo"

Leo Brouwer

Nata in Toscana nel 1999, la chitarrista Carlotta Dalia si sta imponendo con le sue interpretazioni appassionate e profonde, sorrette da un suono unico e potente.

Dal suo primo concerto da solista all'età di dodici anni, ha vinto oltre 40 concorsi nazionali e internazionali , tra cui primi premi a Uppsala, Hong Kong, Miami e Madrid, oltre al Concorso Internazionale Niccolò Paganini di Parma.

Oggi è ospite fissa sui palchi di tutto il mondo : le sue tournée l'hanno portata in Italia, Spagna, Germania, Austria, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svezia, Russia, Irlanda, Giappone e Svizzera, per esempio. Carlotta ha avuto il privilegio di esibirsi al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il concerto è stato trasmesso in diretta radiofonica.

"Carlotta Dalia, rappresenta con la sua arte l’eccellenza di una tradizione – quella italiana – che vola molto in alto, preparandosi a diventare protagonista mondiale dell’arte chitarristica".

Angelo Gilardino

Ha pubblicato il suo primo CD Gran Solo con opere di Castelnuovo-Tedesco, Scarlatti, Bach e Sor all'età di 16 anni . Una seconda registrazione, con composizioni di Silvius Leopold Weiss, contemporaneo di Bach, è seguita nel 2018.

Nel 2020 ha inciso una sonatina di Angelo Gilardino a lei dedicata con il titolo Angelus, pubblicata insieme ad altre opere di altri compositori; nello stesso anno è apparsa la sua registrazione dell'opera completa per chitarra di Ida Presti.

Per questa registrazione le è stato conferito il Premio Chitarra d'Oro a Milano nell'ottobre 2022.

I recenti concerti hanno portato Carlotta Dalia in tutta Italia, a Barcellona, ​​Beirut, Bogotà, al Groningen Guitar Festival, a Riga, in tournée in Cina e in Svizzera. Questa stagione si esibirà a Uppsala, in Norvegia, in Brasile, alla Nikolaisaal di Potsdam e in tutta Italia.

Carlotta Dalia ha iniziato a suonare la chitarra all'età di otto anni e si è diplomata con lode nel 2017 presso la rinomata Accademia Chigiana di Siena, dove ha studiato con Oscar Ghiglia. Ha completato gli studi post-laurea come allieva di Laura Young al Mozarteum di Salisburgo nel 2022 ed è un'artista D'Addario dal 2016.

Carlotta Dalia suona attualmente la chitarra Hermann Hauser I ex-Andrés Segovia del 1939 e una chitarra in cedro realizzata dal liutaio Matthias Dammann nel 2023.

Il prestito della chitarra Hermann I Hauser (Monaco di Baviera 1939) è reso possibile grazie ad Adotta un musicista, un'iniziativa filantropica promossa e sponsorizzata da Music Masterpieces SA, Lugano (CH).

Programma

F. Schubert: Arpeggione Sonata in A minor D. 821

E. Granados: Romanza

E. Granados: Danza española Andaluza Op. 37 N. 5

E.Granados: Danza española Oriental Op. 37 N. 2

M. De Falla: Siete canciones populares españolasi