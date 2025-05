Di Martino e Bosio al rally Valle d'Aosta per la Rally & co

Torna il Rally della Valle d’Aosta giunto alla 46° edizione , una gara ricca di storia e valida quest’anno per la coppa regionale di prima zona.

Per la Rally & co ed il numero 119 al via Massimiliano Di martino navigato in questa occasione da Chiaffredo Bosio a bordo della loro Mini cooper racing start plus rivitalizzata dopo la pausa invernale.

Partenza nel pomeriggio di sabato 3 maggio da Saint vincent con la disputa di 2 prove speciali (la Nus ripetuta) di 11,5 km. Ripartenza domenica 4 maggio con 4 tratti cronometrati , la Emarese e la Saint marcel , entrambe sopra i 10 km per un totale di 73 km una cifra superiorea molte altre gare con la stessa validita’.