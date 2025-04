Nelle prime ore di oggi, 30 aprile, dopo l'1.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vercelli per un incidente stradale.



Giunta sul posto, la squadra ha estratto dalla vettura l'occupante grazie alle tecniche di primo soccorso per poi consegnarlo ai sanitari intervenuti; in seguito è stata messa in sicurezza l'auto e l'area interessata.



Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia.