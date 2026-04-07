Dal Nord Ovest - Incendio in Alta Valsesia, continua la battaglia contro il fuoco FOTO

Oltre 24 ore di battaglia per domare il rogo che, dalla tarda serata di domenica 5 aprile, sta divampando in Val Mastallone. Partite poco sopra la frazione Baraccone di Cravagliana, le fiamme si sono propagate su due fronti, verso i comuni di Rimella e Fobello.

Al lavoro ci sono le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, del distaccamento Volontario di Cravagliana, una squadra dalla sede centrale del Comando di Vercelli con un posto di comando avanzato, una squadra dal Comando di Verbania con il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, oltre alle squadre volontarie di Aib, ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali. Dopo un primo momento in cui il rogo sembrava essere sotto controllo, le fiamme hanno ripreso vigore, costringendo le forze dell'ordine a chiudere al traffico, nel pomeriggio di lunedì, la provinciale della Val Mastallone a causa del rischio collegato alla possibile caduta di sassi.

Si prevede che l'intervento possa proseguire anche nella notte tra lunedì e martedì, con tutte le squadre che si stanno adoperando tra lo spegnimento e il presidio delle abitazioni, che comunque non corrono rischi immediati. Nel corso della giornata sono stati utilizzati anche l'elicottero Erickson dei Vigili del Fuoco nominato "toro seduto", l'elicottero regionale dell'Aib.