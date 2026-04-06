Dal nord ovest: Prima il tamponamento, poi le fiamme, auto brucia sulla Torino-Savona [FOTO E VIDEO]

Mezzo in fiamme al chilometro 32+000 dell’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compresso tra Carmagnola e Marene in direzione Savona.

Il veicolo ha preso fuoco in conseguenza di un incidente, verificatosi poco prima delle 19.30 di oggi, lunedì 6 aprile: tamponato da un’altra vettura, è andato sbattere contro il guardrail, dopodiché ha preso fuoco.

Il sinistro non ha fortunatamente avuto particolari conseguenze per gli occupanti delle due automobili, che sono riusciti a uscirne.

Sul posto stanno lavorando due squadre dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il tratto autostradale.

Pochi minuti prima, alle 19.05, la concessionaria autostradale segnalava 6 km di coda causa traffico intenso sempre tra Marene e Carmagnola ma in direzione Torino.