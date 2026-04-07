Dal Nord Ovest - Drammatico incidente stradale, perde la vita un motociclista di 46 anni

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 21 di ieri, lunedì 6 aprile, a Cavour, in via Pinerolo, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto su cui viaggiavano due persone. Secondo le ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la moto si è scontrata frontalmente con un autocarro guidato da un 25enne residente a Prarostino.

Il motociclista è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni da impatto. La passeggera del motoveicolo è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Pinerolo. Illeso il conducente dell’autocarro.

Un uomo di 46 anni di Campiglione Fenile è deceduto, la donna di 28 anni, che presumibilmente viaggiava sullo stesso mezzo, è rimasta ferita e nell'incidente ha riportato diverse fratture. I sanitari che l'hanno soccorsa l'hanno trasportata all'Ospedale di Pinerolo.

Poco prima delle 20 ad Angrogna, in Località Ciabas, invece, l'equipe del servizio Regionale di Elisoccorso ha soccorso un ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto in un'incidente stradale con auto ribaltata. Il paziente è stato trasportato all'ospedale di Pinerolo. Codice rosso per dinamica.