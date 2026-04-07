Dal Nord Ovest - Principio d’incendio in un’auto a Carisio

Intorno alle 8.30 di oggi, 7 aprile, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sullo svincolo dell' autostrada, nel comune di Carisio, per il principio di incendio avvenuto in un’autovettura.

Giunte sul posto, le squadre hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano interessato il vano motore; è poi seguita la messa in sicurezza del veicolo e dell' area interessata. Non ci sono feriti da segnalare. Presente anche una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata nella raccolta dei rilievi.