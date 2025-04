Valdengo, auto in fiamme in Superstrada FOTO

Valdengo, auto in fiamme in Superstrada

Incendio di un’auto in Superstrada. L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 di oggi, 28 aprile, in prossimità dell’uscita del distributore di benzina, situato nel comune di Valdengo, in direzione di Cossato.

Dalle prime informazioni raccolte, un mezzo sarebbe stato avvolto dalle fiamme per cause da accertare. Il conducente avrebbe riportato di aver visto uscire del fumo dalle bocchette di aerazione e, non appena ha potuto, ha immediatamente accostato.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza. Sembra proprio che il veicolo abbia riportato seri danni nella parte anteriore. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.