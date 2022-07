Ex Pettinature Riunite, il Pd interroga: “Dove è finita la democrazia?"

Nel prossimo Consiglio Comunale la Giunta Corradino chiederà ai Consiglieri di esprimersi sul progetto di nuovi insediamenti commerciali nelle Ex Pettinature Riunite di via Carso.

Dovremo decidere se autorizzare o no la proprietà a derogare rispetto ad alcune prescrizioni del Piano Regolatore, per procedere con la ristrutturazione degli edifici e l’insediamento di nuove attività commerciali.

Sappiamo che ci sono associazioni che da mesi hanno aperto tavoli di discussione sulla rigenerazione urbana dell'asse e gli abitanti hanno organizzato diversi eventi di approfondimento e discussione all'interno del quartiere, ma sono stati completamente ignorati dell’amministrazione.

L’area impattata dal progetto, lo abbiamo detto tante volte e in tanti, è centrale e strategica per il futuro della città. L’edificio in questione è uno dei simboli dell’identità più forte di Biella: la città laniera, l’industria, quel famoso saper fare che ci è stato riconosciuto anche dall’Unesco poco tempo fa. (Riconoscimento che ci stiamo impegnando a rimandare al mittente).

Da più di un anno sapevamo tutti che questa delibera sarebbe arrivata, ma oggi a pochi giorni dal Consiglio Comunale decisivo ci troviamo in questa condizione: non abbiamo un disegno di come apparirà l’area dopo l’intervento di restauro, in particolare le zone pubbliche esterne; non abbiamo la documentazione completa relativa all’istanza, che stando al testo della delibera avremmo dovuto visionare, ma che non è stata allegata nella documentazione inviata ai consiglieri; avevamo chiesto la convoca di commissioni ad hoc per avere informazioni sulle iniziative in corso, ma non siamo mai stati convocati in questi mesi; non abbiamo mai ricevuto le osservazioni sul progetto delle associazioni cittadine, che sono state inviate all’amministrazione e di cui abbiamo scoperto l’esistenza solo mercoledì in commissione; non abbiamo ascoltato le stesse associazioni, che da marzo chiedevano di poterci parlare, perché, nonostante lo avessimo chiesto più volte, l’audizione non è mai stata fissata dal presidente del Consiglio.

Vogliamo chiarirlo con le associazioni coinvolte: abbiamo insistito in questi mesi per poter avere l’audizione, ma siamo rimasti minoranza inascoltata e mercoledì, in commissione urbanistica, il Sindaco ci ha finalmente spiegato perché: ci ha detto “Noi non vogliamo ascoltarli, perché tanto questa cosa vogliamo farla, punto e basta”. Vista la sbandierata volontà di coinvolgere la collettività per elaborare un nuovo piano regolatore, si poteva sfruttare l’intervento sulle Ex Pettinature come prima occasione di prova di ascolto e confronto pubblico.

Invece, ancora una volta, il Sindaco rifiuta il confronto con i cittadini e dimentica che è il Consiglio Comunale ad essere sovrano su questo tipo di decisioni strategiche e pretenderebbe di decidere in autonomia, preferendo l'interesse economico di breve periodo rispetto allo sviluppo della città.

Infatti sta cercando di portarci a votare avendoci prima deliberatamente negato delle informazioni fondamentali affinché potessimo decidere in piena consapevolezza.

Per questo motivo riteniamo che non ci siano le condizioni per poter procedere con la delibera.