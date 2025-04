Auto in una scarpata nella vicina Valsesia

Nella serata di ieri, 25 aprile, dopo le 22, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti in località Agnona, nel comune di Borgosesia, per un incidente stradale.



All' arrivo sul posto, la squadra ha trovato un'autovettura che ha terminato il suo percorso fuori dalla sede stradale ed è caduta in una scarpata.



Sono state applicate le tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) per poter raggiungere il conducente e prestare i primi soccorsi, poi con l'utilizzo della barella toboga è stato trasportato al piano strada ed essere affidato alle cure sei sanitari del 118 per le cure del caso. In seguito è stato trasportato all'ospedale di Borgomanero. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.