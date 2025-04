Grande giornata di boxe a Mongrando

Un’intera giornata di boxe si terrà domenica a Mongrando negli spazi del salone polivalente con il patrocinio dell’amministrazione comunale del sindaco Michele Teagno che ha voluto sposare l’iniziativa organizzata dalla Pugilistica Biella Boxe-Macelleria equina De Ruvo della presidente Catia Cianni. La giornata dedicata alla “nobile arte” ha ottenuto il pieno appoggio del Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana del presidente Gianluca Timossi.

L’evento clou si avrà nel pomeriggio, con inizio alle 16 e 30, con l’atteso match di pugilato olimpico tra due biellesi, entrambi Elite prima serie, Leonardo Bergo (della Pugilistica Biella Boxe) e Lorenzo Rinaldi (della Boxing Club Biella) che si contenderanno l'ambita cintura piemontese dei 70 chili. Il detentore della cintura è Bergo che l'ha conquistato due settimane fa a Cuneo, prima del limite, contro l’ex due volte vice campione italiano Raffaele Di Renzo. L’incontro di domenica tra i due biellesi, considerate le loro caratteristiche, a due passi dal professionismo - il primo allenato dal maestro Vincenzo Frascella, il secondo dal maestro Roberto Scaglione - si svolgerà, per la prima volta in Piemonte, sulla lunghezza delle quattro riprese da tre minuti l’una, con i pugili senza canottiera, senza caschetto e con i guanti da 12 once secondo il nuovo format della FPI.

Altro attesissimo match quello tra Denis Alberto Galindo Araujo della Pugilistica Biella (con 30 match all’attivo), che affronterà, nella categoria dei 76 chili, Davide Gonella della Boxing Club Biella. Per la società organizzatrice salirà sul ring anche la giovane promessa della Nazionale, Matilde Bertolone, già vincitrice del Campionato italiano schoolgirl lo scorso anno e da gennaio passata junior, che affronterà la campionessa italiana nonché europea junior, Michela Guglielmon della Rovereto Boxe. Gli altri atleti della Pugilistica Biella impegnati domenica pomeriggio sono Mirko Businaro, Hamza Habti, Narcis Ferariu, Fouad Bouksim, Alessandro Valz Brenta, Francesco Bianco, Alessandro Ferrero e il supermassimo Lorenzo Gariazzo.

Al mattino, a partire dalle 9 e 30, è invece previsto il 3° Criterium giovanile con circa 150 giovani atleti, dai 5 ai 13 anni, provenienti da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta che si sfideranno in gare composte da vari circuiti, corsa in velocità, salto della corda, tecnica al sacco e sparring condizionato a coppie sul ring. La squadra di giovanissimi della Pugilistica Biella, allenata dal maestro Vincenzo Frascella con l’aiuto della pugile Valeria Mercando e dell’amatore Massimo Scarpini, è attualmente prima in tre categorie su quattro (cuccioli, cangurini e canguri) e potrebbe quindi ottenere il pass per i campionati italiani con ben cinque atleti.