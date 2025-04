Motori |

Trasferta in Repubblica Ceca per Rally & Co

Trasferta in Repubblica Ceca per Rally & Co

Prosegue con la seconda gara di campionato europeo rally storici l'impegno di Diez Villarroel Jesus, navigato da Carmelo Cappello, che a bordo della loro Porsche 911 griffata Rally & Co parteciperanno all' Historic Vltava Rallye in Repubblica Ceca. Con il numero 25 sulle portiere affronteranno le 12 prove speciali suddivise in 2 tappe per un totale di 140 km cronometrati su strade totalmente nuove per il duo spagnolo/italiano che faranno del loro meglio per ben figurare nella classe oltre 2.000 di appartenenza.

c. s. Rally e Co g. c.