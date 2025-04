25 Aprile a Vigliano, doppio appuntamento: ecco il programma

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese invita la cittadinanza alla commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.

“Un anniversario particolare, quello di questo 25 aprile – spiega Cristina Vazzoler, sindaco di Vigliano Biellese - in cui commemoriamo gli 80 anni della liberazione dal Nazifascismo ed il sacrificio di tanti giovani, uomini e donne che hanno dato la loro vita e conquistato la libertà di cui abbiamo potuto godere in questi anni di pace. Sia la pace, sia la libertà sono conquiste preziose ed importanti che dobbiamo coltivare e conservare per esserne degni, dando valore al loro sacrificio ed una speranza a noi e al futuro dei nostri giovani".

E aggiunge: "Mi auspico che questo 25 aprile sia una giornata di condivisione e partecipazione: occorre riempire di significato questa ricorrenza affinché non sia solo un momento di commemorazione formale, ma sia carica di passione civile e di consapevolezza del privilegio che abbiamo avuto nel vivere in una democrazia in cui i cittadini hanno pari opportunità e accesso all’istruzione e alla salute, nel poter esprimere le nostre opinioni in modo aperto ed il nostro voto democraticamente. Invito quindi la cittadinanza a partecipare a questo 25 aprile, sia alla manifestazione del venerdì sia alla domenica 27, quando, in Biblioteca, aderendo all’invito del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, consegneremo ai sindaci viglianesi dal dopoguerra ad oggi una pergamena riconoscendo il loro ruolo di 'sentinelle' della nostra Repubblica”.

Il programma è il seguente: venerdì 25 aprile, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta, Santa Messa solenne in suffragio dei Caduti di tutte le guerre; a seguire, commemorazione civile, con posa della corona e omaggio in viale della Rimembranza, al Cippo dei fucilati (aiuola antistante il Municipio) e in piazza Roma. Domenica 27 aprile, alle 9.30, in Biblioteca, cerimonia di consegna delle pergamene ai sindaci del comune dal dopoguerra ad oggi, quali “sentinelle” della nostra Repubblica. Avrà luogo anche l'apertura straordinaria della Biblioteca dalle 9.30 alle 11.30 per visita della mostra permanente sulla storia di Vigliano. La cittadinanza è invitata a partecipare, esporre il tricolore e estendere l’invito alle giovani generazioni.