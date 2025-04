Piemonte in missione sull'asse USA: incontro al "VTM Michigan" per rilanciare l'automotive.

Il Piemonte torna protagonista sul mercato americano con una missione istituzionale e industriale che segna un passaggio chiave nelle relazioni economiche internazionali. Dal 23 al 24 aprile, la regione parteciperà al VTM Michigan, importante business convention dedicata al futuro della mobilità, organizzata a Pontiac, con una delegazione guidata dall’assessore regionale Andrea Tronzano e dalla vicesindaca di Torino Michela Favaro.

Si tratta della prima missione di sistema italiana negli Stati Uniti dopo una fase complessa per il settore automotive, e coinvolge attori istituzionali, università, enti di promozione e sei imprese piemontesi. Il Piemonte si presenta compatto per promuovere l’ecosistema “Vehicle Valley”, nuovo distretto che unisce imprese, ricerca e istituzioni nella filiera della mobilità.

Durante la missione sono previsti incontri con top player come Rivian, Stellantis, General Motors, Toyota e Ford, oltre a interlocutori strategici come la Michigan Economic Development Corporation e la Detroit Regional Chamber. Il focus sarà sulla promozione delle eccellenze piemontesi, sia in termini industriali che accademici, per attrarre investimenti e rafforzare le partnership esistenti.

La partecipazione, coordinata da Ceipiemonte, rientra nel progetto “Automotive & Transportation” finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il PR FESR 2021-2027. L’export piemontese verso gli USA, che nel 2024 ha toccato i 550 milioni di euro nel solo comparto auto, conferma l’importanza di questo mercato per la regione.

La missione non solo riattiva i rapporti con il Michigan, storicamente legato all’industria automobilistica piemontese, ma lancia anche la quinta edizione del VTM Torino, in programma nel 2026, rilanciando il ruolo del Piemonte come hub europeo dell’innovazione nel settore della mobilità.

In un momento segnato da incertezze globali, il Piemonte sceglie la via del dialogo e della cooperazione, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo strategico nel panorama internazionale dell’automotive.