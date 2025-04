Cossato, incidente senza feriti: alla guida un 87enne senza patente, revocata dal 2024

Un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, si è verificato ieri lunedì 21 aprile, intorno alle ore 13 a Cossato. A segnalare il sinistro è stata una 56enne residente a Valle Mosso, alla guida di una Fiat Grande Punto. La conducente ha riferito alle forze dell’ordine di sospettare che l’altro automobilista coinvolto non stesse fornendo dati veritieri: l’uomo, infatti, era in possesso della sola tessera sanitaria e non della patente.

Gli agenti intervenuti sul posto, insospettiti dalla situazione, hanno effettuato ulteriori accertamenti una volta rientrati in sede. È emerso che la controparte – un 87enne alla guida di una Citroën C3 – era sprovvisto di patente in quanto destinatario di un provvedimento di revoca del titolo di guida, emesso già nel corso del 2024.

Per l'uomo è scattata la sanzione per guida con patente revocata. Il veicolo è stato affidato in custodia al figlio, proprietario della Citroën. L’intervento si è concluso con la redazione del verbale da parte degli operanti.