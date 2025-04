Donazioni e i trapianti di organi, tessuti e cellule, dati un aumento all’Ospedale di Biella FOTO

Nei giorni scorsi, venerdì 11 aprile, è stata la è stata celebrata la Giornata nazionale per le donazioni e i trapianti di organi, tessuti e cellule, evento nato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del “dono” e sull’opportunità di diventare donatori al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità.

Seppur contenuta, nel 2024 c’è stata una diminuzione nel numero di persone che hanno scelto di diventare donatori ma, nonostante questo, l’Ospedale di Biella ha registrato un leggero incremento nelle donazioni avvenute.

A livello nazionale sono aumentate le persone che, al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità, hanno scelto di opporsi alla possibilità di diventare donatori.

Il Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, lavora per individuare le ragioni di tale deflessione che spesso derivano da informazioni errate o incomplete a proposito di come avviene la donazione.

Nonostante l’aumento delle opposizioni, nell’Ospedale di Biella nel 2024 sono state 4 le donazioni multiorgano registrate e 50 i donatori di tessuto corneale, dati positivi, in lieve aumento rispetto al 2023.

“Ogni donatore ha un amico sconosciuto che prima o poi salverà” – ha commentato Maria Teresa Pera, Vicepresidente AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Piemonte - “Donare significa salvare una persona che può così iniziare nuovamente a lavorare e vivere la vita”.

La donazione costituisce il presupposto per offrire alle migliaia di cittadini italiani, affetti da gravissima insufficienza d'organo, un trattamento insostituibile ed efficace, anche nell'urgenza salva-vita.

“Nel 2025 sono state già più di 450 le persone che, dopo il loro decesso, hanno donato gli organi negli ospedali italiani: grazie alla loro scelta, sono stati realizzati più di 1.100 trapianti” – si legge sul sito del Centro Nazionale Trapianti – “In questo momento nel nostro Paese ci sono oltre 8.200 pazienti in attesa di trapianto, sono invece ben 48mila le persone che oggi vivono grazie a un trapianto e sono in follow-up”.

In ASL BI è presente il Gruppo di Coordinamento Aziendale per prelievi, donazioni e trapianti, composto da Luigina Bono, Coordinatore Medico Locale Donazioni e Prelievi, Nicoletta Barberi, Infermiere Esperto Procurement e Caterina Masia, Medico Riferimento Procurement

Negli ultimi anni sono state diverse le iniziative realizzate a questo scopo dall’ASL BI, grazie anche al supporto di AIDO, ed è importante continuare a mantenere alta l’attenzione su questo tema. Il Gruppo di Coordinamento ASL BI promuove da anni corsi di formazione specifici per i professionisti medici e infermieri, partecipa ad incontri nelle scuole del territorio e ad eventi informativi in collaborazione con associazioni di settore e in occasione della Giornata nazionale ha realizzato due iniziative:

- Presso l’atrio dell’Ospedale è stato allestito uno stand, in collaborazione con AIDO per informare e sensibilizzare i cittadini sulle possibilità concrete di donare;

- nelle settimane precedenti l’11 aprile il Gruppo di Coordinamento Aziendale per prelievi, donazioni e trapianti dell’ASL BI ha avviato l’iniziativa “L’arte di donare la vita”, una raccolta di “opere” creative che rappresentino simbolicamente il concetto di donazione.

I prodotti creativi realizzati sono stati esposti nello stand allestito per l’11 aprile e i rappresentanti AIDO presenti hanno deciso di premiare con una targa i realizzatori delle due opere ritenute maggiormente significative.

Il team aziendale ringrazia tutti i partecipanti alle iniziative.