Nuove forze per il soccorso: concluso l'ottavo corso volontari CISOM Biella

BIELLA – Si è concluso con successo l’ottavo corso per volontari del soccorso organizzato dal CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo di Biella. La cerimonia finale si è svolta il 13 dicembre, per Santa Lucia, e ha visto coinvolti otto nuovi aspiranti soccorritori che hanno superato brillantemente tutti gli esami previsti.

I partecipanti hanno affrontato e superato le prove relative all'Allegato T (trasporti), l’abilitazione necessaria per il trasporto sanitario non urgente, e hanno completato il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), la formazione fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco con l'uso del defibrillatore.

Il percorso di formazione non si ferma qui. Per i nuovi volontari è ora previsto un periodo di tirocinio operativo di due mesi, tra gennaio e febbraio, affiancati da personale esperto. Dal 1° marzo 2026 saranno quindi pienamente operativi e impiegabili nel servizio di trasporto sanitario che il CISOM Biella offre quotidianamente alla cittadinanza.

La conclusione di questo corso rappresenta un importante rinforzo per l’organizzazione. A commentare il risultato è il Capogruppo, Pietro Brovarone: “Sono particolarmente orgoglioso del risultato di questo ottavo corso per volontari, che dimostra la vitalità del CISOM a livello locale. Con queste nuove forze si potrà migliorare il servizio di trasporto che viene offerto ai biellesi. L’entusiasmo e la preparazione dei nuovi arrivati sono la migliore garanzia per il futuro del soccorso nel nostro territorio.”

Il CISOM Biella continua così il suo percorso di crescita e radicamento, basato sulla preparazione tecnica e sullo spirito di servizio dei suoi volontari. Un impegno che si traduce in una risposta concreta e professionale ai bisogni della comunità, potenziando un servizio essenziale e sempre più vicino ai cittadini.