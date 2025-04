Maltempo colpisce il Biellese, frana sulla Settimo Vittone: la strada è chiusa FOTO e VIDEO

Piogge intense e forti temporali dal primo pomeriggio di oggi, 16 aprile. Il maltempo ha colpito l'intero Biellese e cominciano ad arrivare le segnalazioni dei primi disagi: è notizia di poco fa che la Settimo Vittone è stata chiusa al traffico. Sembra che si sia verificata una frana nel tratto di strada che va dal km0 al km6.

Inoltre, si segnalano alcuni punti della città di Biella allagati, in particolare lungo la Provinciale che dai tunnel di corso San Maurizio porta agli abitati di Ponderano e Mongrando.

Infine, il personale del Coordinamento di Protezione Civile provinciale sta monitorando in tempo reale lo stato dei torrenti del Biellese. Al momento, si registra un innalzamento dei corsi d'acqua ma non è stato raggiunto il livello di guardia. Si raccomanda prudenza alla guida.

Inoltre si segnalano diverse piante cadute sulla strada un po' ovunque sul territorio. La strada per Pavignano verrà chiusa a causa di una frana, con alberi caduti. Registrato anche uno smottamento in via Ogliaro, sempre nel capoluogo laniero, mentre si registrano disagi in via Ivrea e in via dei Tigli. Chiuso anche il sottopassaggio di Corso San Maurizio.