A Biella si impara a giocare a scacchi

Lo Scacchi Club Valle Mosso – Biella, dopo la conclusione di un corso serale molto partecipato, ha deciso di proporre una edizione del corso in orario pomeridiano. Ciò per venire incontro ad alcune richieste pervenute negli scorsi mesi da parte di chi non poteva partecipare alla sera. Il formato di questo Corso di Scacchi sarà sempre lo stesso: nessun limite di età, otto lezioni ed indirizzato sia a chi sia curioso di conoscere le regole del gioco, sia a chi, pur conoscendole più o meno bene, le voglia approfondire.

Il corso avrà inizio il prossimo 16 aprile e si terrà a Biella presso la sede dello Scacchi Club Valle Mosso, in via Mazzini 16 (a fianco del cinema Mazzini), ogni mercoledì pomeriggio dalle16 alle 17.30, fino al 4 giugno. È quindi un’ottima occasione per scoprire un gioco avvincente, competitivo e mentalmente stimolante, dove strategia e tattica permettono di sviluppare concentrazione, capacità decisionale, memorizzazione e creatività, affiancando un aspetto agonistico nel quale sono fondamentali prontezza di riflessi, autocontrollo e senso pratico in modo da adeguarsi a situazioni in continuo cambiamento.

Il programma del corso verterà su: movimento dei pezzi, finali elementari, svolgimento della partita (apertura, sviluppo e lotta per il centro), tatticismi ed elementi strategici di base, per finire con pratica di gioco assistita. Per informazioni e per l’iscrizione al corso è possibile inviare una mail all’indirizzo scv@scacchiclubvallemosso.it, lasciare un messaggio sulla pagina Facebook del circolo oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 375 5073880. In alternativa è possibile passare presso la sede negli orari di apertura (martedì e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, venerdì sera dalle 21 alle 24).