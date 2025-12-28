New Generation Taekwondo a Jesolo per i campionati Italiani di combattimento

Il 20-21 dicembre si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani di combattimento, dedicati a cinture rosse, cinture nere per le categorie junior-under 21 e alla categoria Master over 30.

La società New Generation Taekwondo ha partecipato a questo importante evento con 8 atleti suddivisi tra le varie categorie in gara, guidati dalla direzione tecnica di Stefano e Giorgio Moi, quest'ultimo in doppia veste, tecnico e atleta.

Il gruppo ha ottenuto un ottimo risultato, con il Bronzo e il terzo posto assoluto guadagnato proprio da Giorgio Moi: ha passato i quarti di finale fermandosi solo in semifinale contro il vincitore della categoria, un atleta di grande esperienza.

Gli altri atleti non hanno avuto altrettanto successo fermandosi al primo turno, anche se pur con pochissimo distacco, mostrando una buona crescita a livello tecnico, per molti di loro questo è stato il primissimo debutto in un campionato italiano:

- Andrea Pignolo (Junior cinture rosse)

- Gabriel Spano (Junior cinture rosse)

- Elena Bozzo (Junior cinture rosse), che ha gareggiato dopo un fermo obbligato per infortunio

- Gabriele Motto (Senior cinture nere under 21)

- Samuele Giardina (Senior cinture nere under 21)

- Liam Bertoloni (Senior cinture nere under 21)

- Samuele Manfredo (Senior cinture nere under 21)

Il commento di Stefano Moi: "Il lavoro che bisogna intraprendere è in salita e bisognerà lavorare molto per migliorare i risultati; siamo sicuri che i ragazzi si impegneranno al massimo per potersi riscattare già a partire dalla prossima gara."