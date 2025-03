Ginnastica Lamarmora, gare e prestazioni: ecco com'è andata

Domenica 9 marzo presso il palazzetto dello Sport di Candelo si è svolta la prima prova del campionato regionale Silver livello LB di ginnastica ritmica. Per la società Ginnastica Lamarmora, sono scese in pedana nella categoria junior 1 Maddalena Calcagno ed Elena Janni.

Reduci da una settimana piuttosto difficile, nella quale hanno dovuto loro malgrado accomiatarsi da Anna Miglietta, che è stata per tutta la loro breve carriera sportiva il faro illuminante e trainante, hanno comunque affrontato la pedana con determinazione, anche se non con la solita serenità. Maddalena ha esordito con l' esercizio a corpo libero, dove ha subito commesso un errore di perdita di equilibrio piuttosto grave, dal quale però è riuscita a riprendersi abbastanza velocemente.

Nell'esercizio con la palla si è esibita senza commettere gravi falli, e al termine della competizione è riuscita a conquistare il settimo posto nella classifica generale (su 31 ginnaste in gara), il primo nel corpo libero e il quarto nella palla. Elena ha presentato in gara due esercizi completamente nuovi, uno con la fune ed uno con le clavette. Nella fune, attrezzo che richiede una tecnica molto raffinata e complessa, purtroppo è incappata in un errore che ha piuttosto compromesso l'esecuzione delle difficoltà seguenti, mentre nelle clavette è riuscita a fare un'esecuzione chiara e abbastanza precisa,anche se non espressiva come riesce a fare di solito. In classifica generale è risultata quattordicesima, in quelle per attrezzo è invece giunta quarta alla fune e quinta alle clavette.

Entrambe le due ginnaste e le loro allenatrici sono soddisfatte del risultato, ma consapevoli che sussistano ancora ampi margini di miglioramento, verso i quali lavoreranno nelle prossime settimane in vista della seconda prova del campionato, che si svolgerà a Chivasso nell'ultimo weekend di marzo.

Nella giornata di sabato 22 marzo, si è svolta a Saluzzo la prima prova del Campionato Regionale di Insieme Silver, per tutte le categorie. A rappresentare la società Ginnastica Lamarmora per il livello LA1 sono scese in pedana le ginnaste Bianca Gilardino, Matilde Lanza e, al suo esordio sui campi di gara, la giovanissima Aurora Astrid Maestrini. Allenate dall' instancabile Valentina Busato, hanno presentato un grazioso esercizio a corpo libero a tre e, nonostante un po' di comprensibile emozione , sono riuscite a ben impressionare la giuria e conquistare un pregevole sesto posto , su ben tredici squadre partecipanti.

Nel livello LB2 hanno invece gareggiato le veterane Elena Janni e Maddalena Calcagno che si sono esibite in un esercizio di coppia con due cerchi. Purtroppo, dopo aver magistralmente eseguito la prima metà della loro performance, in conseguenza di una collisione in volo dei due attrezzi, sono incappate in un errore piuttosto grave, che ha fortemente compromesso la loro posizione in classifica finale. Al termine della competizione sono risultate infatti none su 15 coppiepartecipanti. Inutile negare un lieve rammarico da parte delle ginnaste e delle loro allenatrici Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati e della coreografa Alessandra Ceccato, in quanto le potenzialità dell' esercizio erano ben al di sopra del risultato ottenuto.

Ma è ora importante guardare subito avanti in quanto Elena e Maddalena gareggeranno a Chivasso già nel prossimo weekend con un programma individuale, mentre le piccole si concentreranno per preparare la seconda prova del Campionato Regionale di Insieme che si svolgerà ad Aosta il 27 aprile.