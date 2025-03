"Pettinengo, un paese che accoglie": al via l'Accademia dell'Accoglienza

Accoglienza, territorio e cultura: sono le tre parole chiave che da oltre vent’anni guidano l’associazione Pacefuturo, con sede a Villa Piazzo - Pettinengo. Un impegno costante per promuovere la cultura della pace, attivare percorsi di integrazione per persone fragili e valorizzare le potenzialità del territorio. In questa direzione nasce il nuovo progetto Accademia dell’Accoglienza, pensato come spazio internazionale di confronto e riflessione sul significato profondo dell’accogliere.

La prima edizione dell’Accademia si articola in un ciclo di incontri aperti al pubblico, ospitati a Villa Piazzo (via G.B. Maggia 2, Pettinengo), pensati per favorire lo scambio di esperienze attorno al tema della migrazione e delle motivazioni che spingono le persone a lasciare il proprio Paese. Ogni appuntamento sarà seguito da un rinfresco conviviale, per continuare il dialogo in un’atmosfera informale.

Il programma prevede la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama giornalistico, accademico e culturale, italiani e internazionali:

Venerdì 28 marzo, ore 18:15 : “Vivi a stento” con Niccolò Zancan , giornalista de La Stampa e autore del libro Antologia degli sconfitti – Cronaca quasi poetica del presente .

Venerdì 4 aprile, ore 18:15 : “Il teatro del Sahel tra jahidismo e colpi di Stato” (in francese) con Hamadou Mandé , docente all’Università di Ouagadougou, autore, regista e direttore del teatro Guinganè e del festival FITMO.

Venerdì 2 maggio, ore 18:15 : “Il ritorno dei Krupp” con Domenico Quirico , scrittore e inviato di guerra per La Stampa .

Venerdì 16 maggio, ore 18:15 : “Il sistema che ancora non c’è” con Gianfranco Schiavone , presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà ed ex vicepresidente dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).

Venerdì 23 maggio, ore 18:15 : “Human trafficking in the South USA” (in inglese) con Kimberly Hogan , professoressa e direttrice del Center for Human Trafficking Research and Training dell’Università del Southern Mississippi.

Sabato 28 giugno, ore 20:30 : “La migrazione nelle aree interne italiane. Caso studio Pettinengo” con Andrea Membretti , sociologo e fondatore di Riabitare l’Italia , e Andrea Trivero , regista, fotografo e direttore di Pacefuturo.

Data in via di definizione : “Immigrazione. La verità oltre le ideologie. Dati alla mano” (in inglese) con Hein de Haas, sociologo e direttore dell’International Migration Institute dell’Università di Oxford.

Dal 2014, Pacefuturo è protagonista del progetto “Pettinengo, un paese che accoglie”, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Interni tramite la Prefettura di Biella e rivolto ai richiedenti protezione internazionale. Un’iniziativa che ha reso l’associazione un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’accoglienza con metodo diffuso.

Con l’Accademia dell’Accoglienza, Pacefuturo rilancia la propria missione con un’iniziativa dal respiro globale, offrendo al territorio biellese un’occasione preziosa per confrontarsi con voci autorevoli e temi urgenti del nostro tempo.

Per maggiori informazioni:

Villa Piazzo – Via Maggia 2, Pettinengo (BI)

015.844.5714