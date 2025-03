Sport e fiscalità: l'importanza di FISCOCSEN per le associazioni sportive VIDEO

Durante il XII Congresso Nazionale CSEN è intervenuto Francesco De Nardo, Coordinatore Nazionale di FISCOCSEN, per fare il punto sull'importanza del supporto fiscale alle associazioni sportive, in un momento di grande trasformazione normativa.

Nato per supportare associazioni e società sportive, tesserati, comitati e dirigenti, FISCOCSEN si è progressivamente strutturato come riferimento autorevole in materia giuslavoristica, fiscale e civilistica: “Le nuove normative introdotte dalla riforma dello sport – ha spiegato De Nardo – e i successivi decreti correttivi hanno creato un vero e proprio labirinto normativo, con sovrapposizioni, vuoti legislativi e difficoltà applicative». In questo contesto, l'intuizione del Presidente CSEN Francesco Proietti è stata quella di creare un organo di supporto in grado di comunicare in modo semplice, chiaro e fruibile con i dirigenti sportivi.

L'obiettivo è duplice: offrire un'informazione completa e aggiornata, e al tempo stesso fornire strumenti concreti per affrontare le nuove sfide che gravano sulle società sportive, chiamate a rispondere a responsabilità di maggiore complessità amministrativa: “Nell’attuale contesto – continua il coordinatore -, i dirigenti sportivi non possono occuparsi solamente di sport, come poteva accadere un tempo. Oggi è necessario formarsi, aggiornarsi e consolidare conoscenze che esulano dal proprio contesto di riferimento”. È da questa necessità che durante il periodo pandemico, nascono le “pillole formative” utili a illustrare i continui cambiamenti normativi, come quelli introdotti dai decreti legislativi 36/2021 e seguenti, o dalle più recenti modifiche contenute nella legge di bilancio e nel decreto "Milleproroghe".

Sul sito www.fiscocsen.it , è disponibile una mappa con tutti i referenti regionali: professionisti riconosciuti per competenza e affidabilità, che ricevono il “bollino blu” FISCOCSEN e sono costantemente aggiornati tramite attività formativa.

«Il “fai da te” non è più possibile – ha ribadito De Nardo – i dirigenti sportivi devono affidarsi a esperti per non incorrere in errori, soprattutto nei riguardi del lavoro sportivo».